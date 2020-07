Proyecto de la estación de servicio en stand by Locales 27 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO REUNION. El acalorado encuentro que se vivió en el Concejo Municipal.

Cuando parecía que volvía a cobrar fuerza el tema de la instalación de una estación de servicio YPF en la esquina de Luis Fanti y Suipacha, con debates que se dieron en el ámbito legislativo local, reuniones con funcionarios y los propietarios del proyecto privado -la familia sunchalense Merli-, nada sucedió, ni siquiera apareció un proyecto para ser discutido.

Los concejales aducen que para avanzar deben tener referencias sobre qué hacerlo y que el tema está en la misma instancia que siempre.

"No hay proyecto ni nadie que lo haya enviado para tratar ese tema. Como lo dije frente a la familia Merli y lo sostengo, nosotros como Concejo y en particular como bloque, no vamos a tomar ese tema. Si viene un proyecto desde el Ejecutivo lo trataremos como tratamos todos los temas. Hoy no hay absolutamente nada", afirmó el presidente del cuerpo legislativo, Germán Bottero.

Al ser consultado el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, sostuvo que el tema está en el Concejo para ser analizado.

Lo cierto es que más allá de algunos encuentros informales entre miembros de la familia Merli con algunos concejales, hay un hermetismo absoluto en torno a si se abortará la posibilidad de modificar el Código Urbano, para de este modo dar luz verde a la instalación de la estación de servicio en cuestión.

En tanto el concejal del PJ, Jorge Muriel, manifestó que "no hay nada por el momento, nosotros estamos a disposición si surge algún proyecto. Cualquier concejal podría estar proponiendo la enmienda del Código Urbano; la otra parte debe surgir por iniciativa de la familia Merli".

Por el momento en relación a este tema, hubo mucho ruido, pocas nueces y la ausencia de una iniciativa que clarifique estos grises que aparecieron en el Código Urbano, y que más allá de este caso en particular, necesitan ser revisados.