Valoró el encuentro con la concejal Brenda Vimo

Desde la organización ambientalista escucharon el proyecto que impulsa la concejal Brena Vimo del PJ sobre pulverizaciones y límite agronómico, donde la ONG ratificó su posición de llevarlo a 1.500 metros. También participaron del encuentro, Jorge Muriel (edil del PJ) y la secretaria de bloque, Sofía Bonafede.

La semana pasada se concretó el encuentro entre la Asociación Amigos de la Vida y la concejal del PJ Brenda Vimo. A la reunión también asistió el concejal Jorge Muriel y la secretaria de bloque Sofía Bonafede.

Con respecto a los temas tratados, sobresalió el nuevo proyecto de ordenanza sobre las pulverizaciones y la extensión del límite de resguardo de la aplicación de agrotóxicos, donde es conocida la posición de la concejal Vimo y todo su bloque (Muriel y Senn), en la extensión a los mil metros, ratificando los miembros de Amigos de la Vida su postura de llevarla a 1.500 metros, con los detalles progresivos de decisiones, de apoyo a producciones sustentables y ecológicas, incluso más rentables que las actuales, llamadas B.P.A. (Buenas Prácticas Agrícolas).

Los fundamentos de Amigos de la Vida, versan sobre estudios y comprobaciones científicas, técnicas, sociales, jurídicas y principalmente -y en forma absoluta- la aplicación del P.P. (Principio Precautorio).

Dicha postura está en un todo de acuerdo con la media sanción por unanimidad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe del año 2019, perdiendo estado parlamentario por no tratarla la Cámara de Senadores, de la cual es miembro el legislador Alcides Calvo.

Además, a nivel nacional, ya está presentado un proyecto similar en el Congreso, por parte del diputado nacional Luis Grosso, de la bancada del PJ.

En un tono cordial y de propuestas concretas, no exentas de las críticas respectivas, se abordó el resto del temario:

* Destino final de la deforestación de eucaliptos, al final de la calle E. Culzoni (B° Los Arces), proponiendo los ambientalistas un predio recreativo y público de dicho terreno, destinado a los niños y la naturaleza.

* La crítica a la constitución del llamado I.D.S. (Instituto de Desarrollo Sustentable), donde en su artículo N° 10 de la ordenanza correspondiente, dice que sus decisiones son "No Vinculantes".

* El cambio completo del criterio de la poda del arbolado público, en particular sus copas; y la exigencia total de las respectivas cazuelas para sus raíces.

En tanto, se planteó que con respecto al agua, es necesario un estudio exhaustivo de la posible no potabilidad de la misma, por distintos factores.

Finalmente y para seguir abordando todos los temas relacionados con el medio ambiente en nuestra ciudad, se conformó un ámbito de trabajo permanente y de intercambio de información y datos con la concejal Vimo y todo el bloque del PJ en el Concejo.

Para Amigos de la Vida, la reunión concertada fue sumamente positiva y al decir de sus miembros, anticiparon el contacto con el resto de los concejales de los distintos bloques, a fin de contemplar el principio de salud o precautorio de toda la población, y no anteponer las conveniencias personales o de grupo por encima del sentido común y humanitario, como ocurrió a su entender con el Concejo Municipal, hasta este momento.