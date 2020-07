"Lucraron y la demanda va a ser muy grande" Deportes 27 de julio de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO LA OPINIÓN GRONDONA. / "No es real lo que se dice en la serie, es una lástima porque se trata de un relato mal guionado".

Esta sentencia la proclama Humberto Grondona, uno de los hijos de Julio al que entrevistamos en los últimos días en la sección Deportes de Radio El Espectador y Nextv, atraídos por los ecos que ha dejado la serie El Presidente, que hace unos meses se difunde por Amazon, en un formato de 8 capítulos describiendo según las investigaciones del FBI, la trama de corrupción con la que se enriquecieron varios de los altos mandos de la FIFA.

“Vi la serie y la demanda va a ser muy dura, lucraron con la imagen de él, no es real lo que se dice en esa serie, es una lástima porque se trata de un relato mal guionado, bizarra por donde se la mire y si bien esta basada en la gestión del presidente de la ANFP (Asociación Nacional del Futbol Profesional de Chile) Sergio Jadué, compromete la memoria de padre; ya vamos seguramente con mis hermanos a autorizar que se escriba un libro donde se cuente la verdad sobre esos años al frente de la AFA, te repito, este trabajo me pareció muy feo con imprecisiones, citas de lugares que no existen y momentos de ficción, algunos de los cuales, yo estuve presente y puedo asegurar que no se corresponden la realidad.”

No obstante hay que admitir que para vender las desventuras de Jadué, el primer arrepentido que colaboró con el FBI, había que apelar a una personalidad famosa. Y la solución para llevar a cabo el proyecto fue hacerle contar a Sergio Jadué todo aquello que supuestamente decía, pensaba y quería Grondona. La producción entonces usufructuó la imagen, el nombre y el honor de una figura fallecida para que el dirigente de menor trayectoria y mayor cuestionamiento en la vida de la Conmebol –a pesar de la Copa América que ganó Chile por penales en el 2015–, se atribuyera testimoniar una historia de la que jamás formó parte.

“la serie ha tenido éxito según me cuentan, la vendieron a 200 países y muchos me han llamado para preguntarme sobre el asidero de lo que allí se presenta y es probable que esas críticas también, hayan despertado el interés de algunos dirigentes allegados a Jadué para contactarme y seguir nuestros pasos en cuanto a la demanda; yo no me voy a meter en la vida del presidente chileno, pero solo digo que la relación que allí se muestra es falsa y nunca existió”

En esta serie de Amazon Prime Video acaso hecha contra reloj, tal vez apurada, con algunas contramarchas y sin rigor histórico se advierte sobre el final el imaginario dialogo entre Joao Havelange respirando gracias a un tubo de oxígeno portátil y Julio Grondona, 50 años de FIFA.

En la entrevista le preguntamos a Humbertito sobre las autocríticas que deberían ser pertinentes, en tanto hombre de poder como lo fue su padre, a pesar de su influencia filial:

“Si se trata de un informe serio, por supuesto, no aceptaría lo del FIFA Gate, que es un cuento mediático, por ejemplo, ahora esto que surgió hace unas semanas sobre las escuchas telefónicas donde mi padre habla con Tinelli, no tengo nada para decir, en todo caso que así siempre fueron las cosas, fíjate que de esas charlas surge que los favores que le pedían, no se terminaban cumpliendo. Cuestionan la gestión y la elección de Blatter, pero nada dicen de las irregularidades que colocaron al actual presidente en ese cargo, en realidad, el presidente hoy debería haber sido Platini y no Infantino, pero bueno allí hubo pase de facturas”

En esta secuencia plagada de controversias y verdades, debe recordarse un episodio que tuvo como protagonista a un entrenador que hoy está en la primera plana de todos los medios del futbol mundial; cuando Sergio Jadué consiguió acceder al cargo en Chile, Marcelo Bielsa rescindió su contrato que lo ligaba al frente de la Selección trasandina. por no compartir los antecedentes, a su juicio oscuros, de este directivo que hoy esta radicado en EE. UU. con un acuerdo de libertad restringida con la que se le compensó, a cambio de información clave que entregó para destapar semejante olla.

“Hace unos días me llamaron de Los Ángeles unos empresarios que están interesados que le sedamos los derechos para rodar una película sobre mi padre, estaría bueno porque hay muchas cosas importantes que se hicieron en su tiempo, por supuesto que no fue Walt Disney ni una Carmelita Descalza, manejó poder y negociaciones donde los intereses de todas las partes eran muy poderosos, podría decirte que después de casi 6 años de su muerte, todavía las cosas no se terminaron de acomodar”

Un tema sensible para el final relacionado con el presunto enriquecimiento que le atribuyen a Julio Grondona, tampoco fue dejado de lado por uno de sus hijos, el mas alejado de la función dirigencial, pero igualmente apasionado por este mundo del fútbol:

“con todo lo que dicen que mi viejo tiene, la verdad, me encantaría que fuera así, pero yo nunca la vi; hay muchos pillos que se encargaron de dejar esa idea como una realidad, yo solo te digo que nosotros, sus hijos, tenemos lo que él nos dejó y que nada tiene que ver con esa fantasía. Todo esta en la sucesión y tenemos que terminar de arreglarlo con el resto de la familia, pero no hay nada raro”

Esta serie que ha despertado tanto interés en la gente y tanta indignación en la familia Grondona, fue escrita y dirigida por Armando Bo en una producción conjunta de empresas chilenas y colombianas, mas allá de cómo terminen las acciones judiciales que promoverán los damnificados, la gestión del máximo pope afista de todos los tiempos y el mas influyente hombre de la política a nivel internacional, impide la indiferencia y disparan las más extravagantes especulaciones como síntesis de la fusión entre la leyenda y los hechos.