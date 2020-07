Juventus, el súper campeón de Italia Deportes 27 de julio de 2020 Redacción Por Con goles de Cristiano y el ingresado Bernardeschi, la Vecchia Signora le ganó 2-0 a Sampdoria como local y conquistó un nuevo Scudetto. Higuaín reemplazó a Dybala por lesión.

FOTO WEB FESTEJO. / La Juventus celebró un nuevo título en la Serie A de Italia.

Juventus de Italia, con el argentino Paulo Dybala como titular, venció ayer a la Sampdoria por 2 a 0 y se consagró campeón de la Serie A por novena vez consecutiva, a falta de dos fechas para finalizar el certamen, al sacarle siete puntos de ventaja al escolta Inter con seis en juego.

A los 39 minutos del primer tiempo, a raíz de un problema muscular en su pierna izquierda, Dybala abandonó el campo de juego y fue reemplazado por su compatriota Gonzalo Higuían.

Minutos después, tras una jugada preparada en un tiro libre cercano al área rival, Cristiano Ronaldo anotó el gol que puso en ventaja al líder sobre el cierre de la primera etapa.

Ya en el complemento, el conjunto visitante salió decidido a lograr el empate y tuvo varias ocasiones de gol, pero la suerte y la buena actuación del arquero Wojciech Szczesny sostuvieron el valioso triunfo.

A los 67 minutos, en tanto, Federico Bernardeschi, quien había ingresado en la primera parte por el brasileño Danilo, que se retiró por un golpe en la cabeza, selló el 2 a 0 definitivo.

No obstante, a los 87, tras una infracción dentro del área, minutos después de la expulsión de Morten Thorsby, el árbitro sancionó penal a favor de la Juventus pero Ronaldo no pudo cambiarlo por gol al estrellar la pelota contra el travesaño.

De esta manera, la "Vecchia Signora" alcanzó las 83 unidades, a siete del Inter (76), ocho de Atalanta (75) y nueve de la Lazio (74), sus perseguidores a lo largo de la liga, y se quedó con el título por novena ocasión consecutiva.



EL RESTO DE LA FECHA



El Bologna, con un gol del delantero argentino Rodrigo Palacio, derrotó por 3 a 2 al Lecce y lo dejó a un paso del descenso a falta de dos jornadas del final del torneo.

Además, Cagliari cayó como local por 1 a 0 frente a Udinese de Rodrigo De Paul y Juan Musso, que mantuvo la valla invicta por décimo tercer partido en la temporada, récord en la actual liga italiana.

Lazio, por su parte, se había ilusionado con pelear el campeonato hasta el final tras golear por 5 a 1 al Hellas Verona con un gol del volante tucumano Joaquín Correa.

La Roma, con Federico Fazio, Diego Perotti y Javier Pastore como suplentes, venció por 2 a 1 a la Fiorentina de Germán Pezzella, y SPAL 2013 igualó 1 a 1 con el Torino de Cristian Ansaldi.



¿QUIÉN TIENE MÁS TÍTULOS,

MESSI O CRISTIANO?



El portugués se coronó ayer campeón por vez número 32 en su carrera, pero esa es una materia en la que no se encuentra por arriba de la Pulga. El rosarino gritó campeón 36 veces en su historial: diez Ligas de España, seis Copas del Rey, siete Supercopas españolas, cuatro Champions League, tres Supercopas europeas y tres Mundiales de clubes con el Barcelona, más la medalla dorada en Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de 2005, con la Selección Argentina.