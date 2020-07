Fuerzas federales a cambio de la deuda Locales 27 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO JOSE CORRAL. Actual legislador de JxC.

José Corral y Roy López Molina remarcaron la necesidad de que la Nación refuerce la presencia de fuerzas federales en todo el territorio santafesino, con el objetivo de colaborar en el combate contra la violencia e inseguridad, un flagelo que este año ya se cobró en la provincia 210 vidas, una cifra por encima del 15% más que en igual período de 2019.

Los dirigentes de Juntos por el Cambio reiteraron así una de las propuestas que fue eje en la campaña que llevaron adelante como candidatos a gobernador e intendente de Rosario, respectivamente: contar con más efectivos de Prefectura, Policía Federal, Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería para combatir el delito, y financiar esa permanencia en Santa Fe con parte de la deuda que Nación contrajo con la Provincia durante el anterior gobierno kirchnerista.

"La realidad santafesina es compleja: este año, en el que incluso hubo un largo período de cuarentena estricta en el marco del COVID-19 -con escaso o nulo movimiento en nuestras ciudades-, se registran hasta el 20 de julio 210 víctimas fatales por la violencia en la Provincia, más del 15% que en igual período de 2019 aún con ese confinamiento que supera los 100 días en cuanto a restricciones tanto en el departamento Rosario como La Capital", detallaron Corral y López Molina.

Para los dirigentes de Juntos por el Cambio, está claro que el balance de estos primeros meses de gestión no es bueno en materia de seguridad. "El propio gobernador Perotti dijo que los resultados no lo satisfacen, y por lo tanto hay que probar con propuestas concretas. Nosotros tenemos ésta: incorporar 4.500 efectivos federales a Santa Fe, a cambio de descontar parte de la deuda que por Coparticipación contrajo la Nación con la Provincia durante el anterior gobierno kirchnerista".

En ese sentido, argumentaron que su propuesta permitiría "avanzar en el combate del delito, contar más rápidamente con nuevos efectivos -porque está claro que al personal policial no se lo forma de un día para el otro- y trabajar conjuntamente en capacitación".

Además, entendieron que "está claro que en este tiempo de restricciones presupuestarias se va a dificultar todavía más que Nación pueda enviar los fondos adeudados, por lo que nos parece una opción válida cambiar esa deuda por servicios de seguridad, que es el tema que con toda razón más preocupa a nuestros vecinos, y al que hasta el momento desde la Provincia no se le ha encontrado la puerta de salida", remarcaron.

"Sabemos de la difícil tarea de una gestión que lleva ocho meses y cuyo desafío de abordar la violencia involucra también a la Justicia, fundamentalmente al Ministerio Público de la Acusación, y que es a largo plazo. En lo inmediato, entendemos que dotar a Santa Fe de más efectivos de fuerzas confiables para los vecinos, cuya tarea benefició a la provincia hasta finales de 2019 con el descenso de la cantidad de homicidios, es un avance", concluyeron los dirigentes.