Femicidio en el sur provincial: apareció muerta Julieta Abigail Policiales 27 de julio de 2020 Redacción Por SU EX NOVIO DE 28 AÑOS QUEDO DETENIDO Y DEBIO SALIR DISFRAZADO DE LA COMISARIA PARA QUE NO LO LINCHEN

Una joven de 19 años que permanecía desaparecida desde el viernes a la noche en la localidad santafesina de Berabevú (departamento Caseros), fue hallada asesinada en las últimas horas y enterrada en un patio y su exnovio fue detenido por el hecho.

Se trata de Julieta Abigail Del Pino, cuyo cuerpo apareció en ese lugar, perteneciente a la casa del ahora apresado, de 28 años, quien habría confesado el crimen.

La joven fue vista por última vez el viernes alrededor de las 23:00 cuando salió de su trabajo para dirigirse a su casa, donde nunca llegó.

Los familiares radicaron el sábado la denuncia por su desaparición y enseguida se iniciaron rastrillajes con la esperanza de encontrarla viva en Berabevú, un pueblo ubicado a 150 kilómetros al sudoeste de Rosario.



HALLAZGO

DEL CUERPO

El cuerpo de Julieta fue encontrado enterrado en el patio de la vivienda del presunto homicida luego de un allanamiento ordenado por la fiscal en turno de Melincué, Susana Pepino, quien está a cargo de la investigación.

Los efectivos policiales que participaron del operativo hallaron a la víctima con la ayuda de perros buscadores de personas que los condujeron al lugar donde el criminal intentó ocultar el cadáver.

Según trascendió, Del Pino habría sido detectada por una cámara de seguridad a pocas cuadras de su casa mientras se desplazaba en su bicicleta, por lo que se presume que el homicida podría haberla interceptado con su auto para obligarla a subir y luego llevarla a la casa donde apareció asesinada.

La joven atendía una heladería frente a la plaza del pueblo y ese día se comunicó con su mamá para avisarle que preparase la cena que ya estaba en camino.

Tras hallar el cuerpo de la víctima, el detenido por el femicidio fue llevado a la comisaría de Chañar Ladeado, hacia donde se movilizó el sábado por la noche un grupo de vecinos para exigir Justicia.

La multitudinaria protesta motivó que las autoridades policiales decidan sacar al acusado de lugar vestido con ropa de policía para que no pueda ser reconocido por la gente, y llevarlo a un pabellón de mayor seguridad hasta tanto la fiscal interviniente lo impute y se determine seguramente la prisión preventiva.



EL RELATO EN

PRIMERA PERSONA

En las redes sociales, se viralizó un texto que representaba la reconstrucción de lo vivido por Julieta, bajo el título "Lo cuento yo porque Julieta Del Pino no puede".

"Salí de casa como todos los días, era un lindo día, hacía un poco de frío, me abrigué y salí en bici con la compañía del solcito hasta mi trabajo. Llegué al kiosco, la gente conocida de siempre, con barbijos y respetando la distancia. Pasaron las horas, con hambre le escribí a mamá que me caliente la comida, que terminaba y salía para casa. Agarré mi bici y partí para mi casa pero dos cuadras antes me esperaba el peor destino, estaba Cristian R. (COR) en su auto, me metió dentro de él a la fuerza. Mi mamá mientras tanto me estaba esperando con la comida calentita como yo le había pedido. Pasaron las horas y mamá empezó a preocuparse, me llamó y mi celular estaba apagado. Me salió a buscar por todo el pueblo, todo el pueblo salió a buscarme; quizá tenían la esperanza de encontrarme de alguna amiga pero yo nunca me iba sin avisar antes. Mami no llores, acá estoy. Cristian R. me secuestró, violó y enterró en su patio".



INFORMARON

DESDE EL MPA

Información adicional fue brindada en la víspera por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

Luego de tomar conocimiento del hecho, la fiscal Pepino ordenó inmediatas medidas investigativas. En el marco de ellas, el sábado a la noche fue detenido el exnovio de 28 años cuyas iniciales son COR.

La fiscal Pepino solicitó a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Melincué que disponga día y hora para la realización de la correspondiente audiencia imputativa, la cual sería fijada para hoy o para el martes en horario a definir.

Por otra parte, la fiscal Pepino fue informada del hecho el sábado 25 en horas del mediodía, oportunidad en la que ordenó las primeras diligencias investigativas.

A raíz de las medidas ordenadas por la fiscal se inició un rastrillaje con personal de la Unidad Fiscal Melincué, de la Agencia de Investigación Criminal, perros de la Brigada Canina, policías de la comisaría de Berabevú y la colaboración de Bomberos Voluntarios de Berabevú. También se contó con el apoyo permanente de las máximas autoridades de la comuna de Berabevú.

Se recorrieron distintos lugares, se realizó un allanamiento y con la ayuda de los perros de la Brigada Canina se pudo encontrar el cadáver de la mujer.

En la madrugada de ayer, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Venado Tuerto, donde se realizará la autopsia.

Con el objetivo de no entorpecer la investigación, las declaraciones públicas de la fiscal se realizarán luego de la audiencia imputativa que se realizará entre hoy y mañana en los tribunales de la ciudad de Melincué. (NA/MPA)