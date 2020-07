Si bien la información y las medidas son sumamente cambiantes, ayer Rosario no presentó casos de COVID y se encuentra con circulación del virus por conglomerado. Por dicho motivo quienes viajen a dicha ciudad y regresen a Rafaela no deberán realizar la cuarentena por el lapso de 14 días.

FOTO ARCHIVO - CONTROLES. Quienes lleguen de Rosario no deberán realizar cuarentena.

En la tarde del viernes se llevó a cabo una nueva reunión virtual del Comité de Emergencias COVID-19 del Departamento Castellanos, con el objeto de analizar la normativa provincial y la situación epidemiológica de la región.

A esos efectos, se trató lo regulado por el Decreto Provincial N° 647/2020 el cual dispuso las obligaciones que deberán cumplir aquellos que ingresen o transiten en la provincia de Santa Fe, entrando en vigencia a partir de las 00:00 horas del lunes 27 del corriente.

Para el caso de no residentes que ingresan y provengan de zonas de circulación comunitaria del virus, es obligatorio presentar en los accesos interprovinciales, el test de hisopado negativo con 72 horas de vigencia, o cumplimentar el procedimiento establecido por el Ministerio de Salud que comprende: test de olfato, toma de temperatura, examen médico, interrogatorios, exámenes complementarios o toma de muestras.

La Coordinadora de la Región de Salud 2 de la Provincia, Eter Senn, presente en la videoconferencia, informó que toda persona (no vinculada a la realización de actividades esenciales) proveniente de Rosario, Gran Rosario o de zonas donde se mantiene la medida de ASPO (aislamiento, social, preventivo y obligatorio) por estar definidas como de circulación local de coronavirus, deberá permanecer en cuarentena durante 14 días.

Finalmente, ayer Roberto Vitaloni, coordinador epidemiológico confirmó que Rosario en dicha jornada no había presentado casos de COVID, y cuenta con circulación del virus por conglomerado y no comunitaria, lo que permite que quienes viajen a la ciudad de Rosario, al regresar a la ciudad de Rafaela no cumplan con una cuarentena de 14 días,