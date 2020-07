René Zanatta habló de todo Deportes 26 de julio de 2020 Redacción Por El ex piloto se refirió a sus proyectos internacionales, sus grandes rivales y de una sorpresa para el óvalo de Rafaela.

FOTO ARCHIVO RENÉ ZANATTA. / "Me afectó mucho estar encerrado, bajé 10 kilos".

René Zanatta habló de todo. No se guardó nada. El ex piloto, a sus 63 años, tuvo una interesante charla con el programa Carburando en Casa, en donde tocó varios temas y anticipó un proyecto que viene diagramando para el próximo año para llevar a cabo en el Autódromo Ciudad de Rafaela.

“Habrá una sorpresa en el óvalo de Rafaela. Pedí información al ACA para hacer cosas. Hay gente del club de Rafaela para trabajar mucho sobre un proyecto, que involucra al gobernador Omar Perotti, que es de acá. Es un lindo proyecto, que involucra la idea de quebrar el récord de velocidad”, anticipó Zanatta.

Luego, entre algunas de las declaraciones más destacadas, contó su presente ante esta pandemia: “Me caí anímicamente. Sin actividad, los chicos que me pedían plata, las obligaciones. El taller estuvo completamente cerrado el primer mes. Tengo dos mecánicos fijos y cuatro que están para las carreras. Trabajamos en conferencia con los pilotos, con los médicos, con los psicólogos. En un momento mi hija llamó a un médico porque todo esto me había afectado mucho, bajé 10 kilos. Pero ahora un día hago motocross, bicicleta, karting, etc”.

El resto de la charla: “Acá estoy, en el taller, esperando que pase todo esto. Pero con muchas ganas de trabajar. Aguardo novedades, con nuestra actividad parada”, comentó René Zanatta, un histórico de las motos y del automovilismo argentino.

“Yo estoy bien gracias a Dios. Hace 90 días que Rafaela está sin contagios por el Covid. El 80% está normal, en el centro funciona todo con normalidad. Yo voy al autódromo y me entreno con la moto. No puedo traer gente de afuera, ni siquiera de la provincia de Santa Fe. Y así la vamos llevando”, agregó el ex piloto.

Siempre relacionado con el motociclismo, recordado por su época de fama cuando fue uno de los grandes protagonistas del viejo TC2000, Zanatta explicó cómo proyectaba 2020: “Nosotros armamos unos protocolos para traer a Andrés González, que tendría que estar corriendo en el Campeonato Europeo. Y la idea es que corra en las últimas dos fechas, que serán en España. Yo tengo todo listo, el taller, las motos, que son 11. Mantuve al personal, lo estamos llevando. Hago gimnasia, bicicleta. Viene el psicólogo con los chicos”.

Zanatta además explicó: “Me afectó estar encerrado y estar sin hacer nada. Me pasaba los días en el taller. Para mí este trabajo es una terapia. Hasta que en un momento mandé todo al diablo y comencé de nuevo. Me hice estudios y a partir de ahí me armé un gimnasio. Los chicos comenzaron a venir a trabajar y arrancamos. Saqué unos ahorros y vamos para adelante”.

El ex piloto, siempre vinculado a Rafaela, aunque nació en Entre Ríos, agregó: “Hay un piloto de Salta que tiene una Ducati acá y me pide que yo se la mueva entonces salgo. Este año se proyectaba muy bueno para mí. Tenía muchos viajes programados a Europa con González, con otro chico a Italia. Y acá en la Argentina tenía tres chicos, uno de 11, de 13 y de 14. Con pilotos nuevos para formarlos acá. Y de una euforia importante pasé a estar mal”.

¿Quiénes fueron los referentes de Zanatta en motos y en autos? El propio ex piloto lo comentó: “En motos Fernando Cerdera me enseñó mucho, porque me ganaba y yo veía lo que hacía en la pista. Yo aprendía cuando compartía la pista. En automovilismo el Flaco Traverso, por su agresividad, por su inteligencia. El tenía la vuelta de clasificación que yo quería tener o que tenía en su momento”.