Quartararo se quedó con la pole en Jerez
26 de julio de 2020
El piloto francés fue el más rápido en la clasificación de la categoría reina en el Gran Premio de Andalucía. Finalmente Marc Márquez no estará.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) se quedó ayer con la pole al imponerse a su compañero de equipo, el español Maverick Viñales, en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde mañana se llevará a cabo el Gran Premio de Andalucía y en que finalmente no participará el ibérico Marc Márquez.

Márquez (Honda) no estuvo en la sesión de clasificación, a pesar de haber participado de la tercera y la cuarta práctica que se llevaron a cabo este sábado, donde fue decimonoveno y una vez terminada la clasificación, se anunció que no disputará el Gran Premio.

El español decidió retirarse de la competencia para recuperarse bien de la operación a la que fue sometido el martes pasado en Barcelona de una fractura en el húmero derecho tras caerse el domingo en Jerez.

Así, decidió descansar en la jornada del viernes para tratar de ganar el máximo de tiempo posible, volvió a salir a la pista este sábado en el tercer entrenamiento libre, tras lo cual evaluó junto con su equipo los pasos a seguir y optaron por no disputar el gran premio.

En tanto, Quartararo y Viñales pelearon por quedarse con la primera posición y fue el piloto galo el que obtuvo el liderazgo: de esta manera accedió a su cuarta pole consecutiva en el MotoGP tras la obtenida hace una semana en este mismo circuito y las logradas en Malasia y Valencia en el cierre de la pasada temporada.

Por su lado, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se clasificó en el tercer lugar, mientras que su compatriota Valentino Rossi (Yamaha) alcanzó la cuarta posición por delante de la KTM del portugués Miguel Oliveira que se ubicó en el quinto lugar.

Las siguientes posiciones del top ten quedaron en manos del italiano Franco Morbidelli (Yamaha); el australiano Jack Miller (Ducati); el japonés Takaaki Nakagami (Honda); el sudafricano Brad Binder (KTM); y el español Joan Mir (Suzuki).

En el undécimo lugar se ubicó el italiano Danilo Petrucci (Ducati); mientras que en el duodécimo quedó el español Pol Espargaró (KTM); y el británico Cal Crutchlow (Honda), quien fue operado el martes ante una lesión en el escafoides de la mano izquierda, fue el decimotercero.

Detrás saldrán el italiano Andrea Dovizioso (Ducati); el francés Johann Zarco (Avintia Racing); y el español Aleix Espargaró (Aprilia).

En los últimos puestos de largada estarán los españoles Iker Lecuona (KTM) y Tito Rabat (Avintia Racing); el británico Bradley Smith (Aprilia); y el catalán Alex Rins (Suzuki), quien arrastra una lesión en el hombro derecho.



“Estoy tranquilo porque lo he intentado”

“Siempre intento escuchar mi cuerpo, seguir mi instinto y luchar por mi pasión. Mi cuerpo me pidió́ intentarlo y él mismo me ha pedido parar”, escribió Marc Márquez en redes sociales. El piloto español y vigente campeón de MotoGP ha asegurado que su sueño era poder probarse en este GP de Andalucía, pese a ser operado el martes de la fractura en el húmero, pero ha señalado que al final de la FP4 el dolor fue a más y que, por precaución, optaron por no correr este domingo.

“Hoy podré́ dormir tranquilo sabiendo que lo he intentado”, agregó Márquez. “Gracias por todos los mensajes de apoyo, ¡volveremos!”, publicó en Instagram junto a una foto suya agarrándose el brazo.

Ahora espera volver en Brno, en dos semanas. Márquez ha confesado que se preparará al máximo para estar en la mejor condición posible, pensando además en volver a ganar el Mundial de MotoGP.