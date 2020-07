Maradona criticó a Infantino y Macri Deportes 26 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El técnico Diego Maradona aseguró que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo "decepcionó" al designar a Mauricio Macri como titular de la Fundación del organismo y dijo que el ex mandatario argentino tiene que "ir a la cárcel".

"Hablé una cosa con Infantino y me decepcionó. Veo que le dan un premio a Macri. ¿Premio a qué? Una patada en el culo hay que darle", aseveró Maradona, tras lo cual dijo: "Y volvió (Michel) Platini y volvió (Joseph) Blatter, las aguas se calmaron y se repartieron la plata entre ellos. Nadie devolvió nada, así que yo renuncio a la FIFA".

Además el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata señaló en una entrevista a C5N. "Macri tiene que ir a la cárcel con todos sus secuaces. Hay un montón de amigos suyos que se han hecho millonarios".

"Yo pongo todas mis fichas a Alberto (Fernández), a la comandante (en referencia a Cristina Fernández) y a (Axel) Kicillof, sangre nueva", manifestó, a la vez que dijo: "Alberto, hermano, vamos a jugar a la pelota, distendete que ya te pelotearon de todos lados".

Además, indicó que el Presidente "tiene la espalda ancha, tiene para aguantar" y expresó: "Todo mi apoyo a Alberto, y a Cristina y a Kicillof. Después los demás que se quieran agarrar del carro, esos dan pena, porque lástima no se le tiene a nadie".

Por otra parte, trascendió que el técnico del elenco platense dejará la vivienda de la localidad bonaerense de Bella Vista y se mudará al barrio privado Campos de Roca, ubicado en la ruta 2, kilómetro 65, en Brandsen.

Según se supo, la nueva casa donde se alojará Maradona cuenta con cuatro habitaciones, más un cuarto de servicio, una piscina con cascada, una cancha de fútbol 5 con medidas oficiales, un parque grande y un quincho cerrado con parrilla.

De esta manera, el entrenador de Gimnasia La Plata ya no tendrá un largo viaje para llegar al predio de Estancia Chica (lugar donde practica el plantel del "Lobo"), y estará a 15 minutos yendo en auto desde su nuevo domicilio.