Descompresión en la Alcaidía: mudaron casi la mitad de presos Policiales 26 de julio de 2020 Redacción Por LA OPINION HABIA PUBLICADO QUE HABIA 83 DETENIDOS EN UN ESPACIO PENSADO PARA 45

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - En la jornada de la víspera, tal como se preveía iba a ocurrir de un momento a otro, se produjo la tan esperada descompresión de la Alcaidía de Rafaela –que funciona en sede de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V- y se procedió al traslado de 40 internos, que estaban alojados en condiciones de hacinamiento en la Alcaidía siendo que este lugar está pensado como un alojamiento transitorio de detenidos con proceso abierto y no como un lugar para cumplir condenas. Unos 55 reclusos habrían permanecido detenidos en el lugar.

Según fuentes consultadas, los 40 detenidos habrían sido trasladados a la cárcel de Las Flores, en la capital provincial, contándose para el traslado con la colaboración de personal de las Unidades Regionales VII y VIII de Policía, junto a pares de la Guardia de Seguridad Rural "Los Pumas", y de la Policía de Seguridad Vial.



UN FINAL ANUNCIADO:

NOTAS DE LA OPINION

En los últimos 30 días LA OPINION dedicó amplio espacio en la edición gráfica, con cifras concretas, para advertir las condiciones de superpoblación carcelaria en la Alcaidía de Rafaela y sus consecuencias, siendo que el personal policial que se encarga de la custodia de la dependencia no es personal del Servicio Penitenciario provincial sino oficiales de policía asignados a la Unidad Regional V con otros objetivos en cuanto a su función. En otras palabras, una cantidad de efectivos que laboran en la Alcaidía deberían estar haciendo trabajo de prevención en las calles y no cuidando de una unidad de perfil carcelario en esta ciudad.

El Diario hizo un seguimiento del tema: “La Alcaidía rafaelina ya opera casi al doble de su capacidad” titulábamos en la edición del 30 de junio último; donde se informaba que “hay 83 alojados en la Alcaidía rafaelina –prácticamente el doble de su capacidad-, de los cuales 72 fueron originados por la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela del Ministerio Público de la Acusación (MPA), 10 por la Justicia Federal de Rafaela y 1 caso proveniente del Juzgado de Menores. La capacidad real de la Alcaidía es para 45 internos”, se informaba.

Al mismo tiempo, quien escribe hacía hincapié en que, “Honda preocupación existe en la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela por el posible y previsible colapso del sistema carcelario rafaelino, que se encuentra atravesando una situación crítica con el doble de su capacidad normal ocupada [...] ¿Estamos ante un colapso del sistema o el fenómeno conocido como “puerta giratoria”? Esto es presos que quedan con prisión domiciliaria o en estado de libertad ante la falta de capacidad de la infraestructura penitenciaria existente en la ciudad para contenerlos”, se preguntaba el cronista.

Otras dos notas siguieron a aquella: “El Senado aprobó el proyecto para la construcción de Alcaidía Regional”, se publicó el 5 de julio, dando cuenta que, “El senador Alcides Calvo sostuvo que debe tenerse en cuenta, «que la actual Alcaidía se encuentra en la zona céntrica de Rafaela necesitando su relocalización y respondiendo a una superpoblación de reclusos». La nueva Unidad penitenciaria beneficiará a los detenidos de los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio si es que logra ser sancionada por Diputados” (ver subtítulo aparte).

Hace sólo 4 días se publicó en LA OPINION: “Fiscales locales lograron 170 prisiones preventivas” [en la Región].

Allí en el subtítulo “Conclusión” se destacaba siempre lo mismo: “La magnitud de la cifra de 135 prisiones preventivas logradas solamente en la Unidad Fiscal Rafaela, se puede apreciar con la simple comparación con la capacidad con que cuenta el único lugar de alojamiento que tiene la ciudad de Rafaela, que es la Alcaidía […] una dependencia que no fue creada para el cumplimiento de condenas (como Coronda o Las Flores) sino para un alojamiento transitorio de detenidos, la mayoría de ellos con procesos judiciales abiertos y en curso. Como decíamos fueron 135 prisiones preventivas logradas en Rafaela en los últimos 8 meses, cuando la capacidad de la Alcaidía es para 45 internos”, se podía leer.

Destacándose que: “imaginemos la dimensión del trastorno si las 135 prisiones preventivas recaen en la Alcaidía al mismo tiempo. Parece fácticamente imposible que la Alcaidía local absorba semejante cantidad de reclusos. Por este motivo es que urge la creación de una dependencia de mayor envergadura, como la propuesta por los senadores Calvo y Michlig de dotar a la región Castellanos- San Cristóbal con una Alcaidía Regional con una capacidad más acorde a las 155 prisiones preventivas otorgadas en estos dos distritos en los últimos 8 meses. Comparando estas cifras podemos vislumbrar la magnitud del problema de no tener una cárcel en esta Circunscripción Judicial. Muchos presos para ninguna cárcel o para el hacinamiento. Al menos por ahora”.



ALCAIDIA REGIONAL:

SANCION EN EL SENADO

En la edición del 5 de Julio se daba a conocer que el Senado provincial aprobó el proyecto para la construcción de la Alcaidía Regional.

Un proyecto impulsado por el senador Alcides Calvo (PJ - Castellanos) acompañado por sus pares, los senadores Felipe Michlig (UCR – San Cristóbal) y Raúl Gramajo (PJ - 9 de julio), por medio del cual se dispone la construcción de una Alcaidía Regional, que permitan el alojamiento de personas con detención transitoria sin resolución de situación procesal.

Si este proyecto es aprobado en la Legislatura por Diputados, dará una bocanada de aire fresco a toda esta parte de la provincia que no cuenta con un lugar apropiado de detención, con las características que una unidad penitenciaria merece ya sea en cuanto a cuestiones técnicas edilicias, como hasta el personal penitenciario formado para esa función.

Los beneficiados seríamos los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, la Quinta Cirscunscripción Judicial.