Se estrenará hoy el documental "Álbum blanco en tiempo Negro" Información General 26 de julio de 2020 Redacción Por Un reflejo de Rubén Juárez y su tiempo

BUENOS AIRES, 26 (Télam). - "Álbum blanco en tiempo Negro" es el nombre del documental dedicado a la vida y obra del cantor, autor y bandoneonista Rubén Juárez que, dirigido por Carlos Varela en colaboración con Gastón Varela, se estrenará hoy a las 22 en TV por Canal U de la Universidad Nacional de Córdoba, provincia natal del artista.

A partir de un invaluable material audiovisual y sonoro, y de la palabra de consagrados artistas, la película indaga en el proceso de creación del último disco de estudio de Juárez, realizado entre el 2001 y el 2002, planteando el contexto social, político y económico que atravesaba la Argentina en ese tiempo.

Narrado en primera persona, el documental propone un recorrido por la trayectoria de Rubén "El Negro" Juárez, de quien el 30 de mayo se cumplieron 10 de su muerte.

Varela, cantor, actor y productor, plasmó en este trabajo los detalles del camino recorrido al lado del músico en la época en la que produjo el álbum que marcó su vuelta al ruedo discográfico tras una pausa de 16 años.

"Es principalmente un documento histórico, social, económico, político y cultural de una de las etapas más oscuras de nuestro país, que muestra como dentro de ese contexto tremendo se llevó adelante la grabación del último disco de estudio de un artista fundamental dentro de la cultura nacional y popular, un faro en el cuál reflejarse para generar productos artísticos de calidad y con la autenticidad que merece nuestro tango", dijo a Télam Carlos Varela, amigo y mánager del músico.

La película, cuyo estreno se postergó a raíz de la situación que desató la pandemia en el mundo, fue realizada junto al escritor Gastón Varela, quien destacó su admiración por el trabajo casi artesanal que hizo su amigo Carlos y acerca del proceso del filme dijo: "Se trató de una mezcla de pasión, investigación detallada, aprendizaje permanente y mucho amor por lo que hacemos".

"Álbum blanco..." propone un cruce entre la cultura y la política a partir de testimonios de figuras como Eladia Blázquez, Susana Rinaldi, José Angel Trelles, Raúl Garello y "Cucuza" Castiello; con escenas del estallido popular de diciembre de 2001 hasta finales de 2002, pasando por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y de la presentación del "Álbum Blanco" en el ND Teatro del centro porteño, entre otras.



Télam: ¿Qué significado tiene llegar al estreno de este documental?

Carlos Varela; Llegar al estreno del documental es un acontecimiento inédito dentro de esta situación mundial que debemos atravesar. Pero indudablemente llena de satisfacción poder hacerlo en la provincia de Córdoba, tierra natal de Rubén Juárez. Y por otra parte, siento la necesidad de decirlo, "es un estreno federal", ya que siempre nos jactamos de que somos una patria federal pero procedemos como unitarios, ya que todo sucede y se gesta en esta ciudad que devora todo, todo. Hasta a veces llega a devorar deseos, ilusiones, proyectos.

Gastón Varela: Con la pandemia tuvimos que posponerlo y no sabíamos cuándo ni cómo podía reprogramarse. Por eso estrenar es muy importante. La concreción final de la obra es compartirla, hacer que circule.

T: ¿Qué es lo que más los sorprendió o descubrieron haciendo la película?

CV: En mi caso las sorpresas fueron pocas ya que he sido el productor del que fuera su último disco y fui su mánager por dos años consecutivos. Realizamos cientos de proyectos juntos por todo el país, Juárez era un artista imprevisible y sorpresivo a cada instante. Maravillaba a propios y ajenos. Dueño de una magia muy particular y un conocimiento absoluto del género tango y la música en su totalidad. Uno viendo el documental puede descubrir o redescubrir a uno de los artistas más importantes de los últimos 60 años del tango.

GV: Más que sorpresa me gustaría hablar de una confirmación y es la unanimidad que existe en la cultura del tango acerca de la importancia de Juárez, un artista impar, uno de los soles mayores que iluminan el cosmos de la tangoesfera.

T: ¿Cómo fue el proceso de filmación de la película? ¿Fue difícil seleccionar el material?

Cv: El proceso de filmación, tuvo una primera etapa de analizar la idea. Yo había llegado a la casa de Gastón con una idea que él enseguida me bochó. Ahí no más me planteo llevar a cabo el proyecto desde el lugar que definitivamente lo hicimos. Planteé un boceto de comienzo del filme y enseguida acordamos que ese era y que así debía quedar definitivamente. Yo poseía mucho archivo fílmico de Rubén, y otros que no estaban en mi poder, me los cedió Gabriel Soria, presidente de la Academia Nacional del Tango. Respecto del material fílmico de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre y posteriores asambleas barriales y los asesinatos de Kosteki y Santillan en la estación Avellaneda, provincia de Buenos Aires, tuvimos un gran aporte de Julián Morcillo del Partido Obrero. Luego colectamos los reportajes con una idea precisa, que iba mutando a medida que el trabajo iba avanzando hasta llegar a su finalización. Hace unos 20 días aproximadamente, agregamos dos partes que le dieron mayor cierre a la idea original que nos planteamos.

T:¿Sienten que el documental puede acercar la obra de Juárez a gente que aún no lo conoce?

CV: Fundamentalmente este trabajo es un documento que sí acercará a aquellos que no conocen en su totalidad la obra de Juárez.

GV: Nuestra expectativa es que la película sea vista por la mayor cantidad de personas. Juárez tiene una obra tan potente que se defiende sola, en parte. Por eso nuestra idea fue ponerla en situación dentro del tango y dentro de un determinado momento social, político y económico de nuestro país, para investigar líneas de entrecruzamiento entre su disco y el contexto político en el que fue realizado, un verdadero parte aguas para Argentina.