A solas con Katherine Langford y Gustaf Skarsgard Información General 26 de julio de 2020 Redacción Por Los protagonistas de “Maldita”, una de las series más elegidas en la cuarentena hablaron con Teleshow sobre la nueva ficción de Netflix, que reinterpreta la leyenda del Rey Arturo, y que en pocos días se convirtió en una de las más vistas de julio.

FOTO NETFLIX// MALDITA// Una de las escenas de la serie más vistas en esta cuarentena.

Por María Eugenia Capelo



Maldita (Cursed) es uno de los estrenos de julio que más rápido se convirtió en un verdadero éxito en la plataforma Netflix. La trama de esta serie está basada en la conocida historia que cuenta el poder del Rey Arturo y su espada. Pero aquí este personaje es secundario y la protagonista es una mujer: Nimue o la dama del lago, a la que consideran “maldita” por sus poderes sobrenaturales. Su misión será encontrar a Merlín y otorgarle la espada ancestral que perteneció por generaciones a su familia.

Pero este viaje que emprende para hallar a Merlín no es para nada fácil y esta heroína deberá luchar contra los salvajes y violentos Paladines Rojos y la crueldad del Rey Uter.

Nimue está interpretada por Katherine Langford, la actriz que le dio vida a Hannah Baker en la serie 13 reasons why y que también participó del film Knives out junto a un elenco de lujo. De a poco, esta joven nacida en Australia de apenas 24 años, comenzó a pisar fuerte en Hollywood y parece que llegó para quedarse.

Por su parte Merlín es Gustaf Skarsgård, el actor sueco que seguro todos recuerdan por su interpretación de Floki en la serie Vikingos. Gustaf también forma parte de una familia de actores que incluye a su padre Stellan (Mamma Mia, River) y varios de sus hermanos como Alexander (Tarzan, Big Little Lies” y Bill (It), entre otros.

Maldita es una historia que nos habla de la transformación de un personaje que vive tranquila en su aldea y debe enfrentarse a grandes desafíos. Nos muestra también cómo la religiosidad extrema puede ser perjudicial y de qué manera las guerras se desatan muchas veces por personas necias y ambiciosas que no hacen más que daño al planeta.

Langford y Skarsgard dialogaron con Teleshow acerca del estreno de esta serie de 10 episodios que se estrenó el 17 de julio.

—¿Qué nos puedes contar acerca de La Dama del lago (Lady of the lake)? ¿Se va a convertir en una nuestra nueva superheroína?

—Katherine Langford: No lo sé, pero ella se convirtió definitivamente en mi nueva superheroína. Es como un sueño hecho realidad haber podido interpretarla, porque mientras crecía fui amando el género de la fantasía. Y recuerdo ver a Jennifer Lawrence (en los “Juegos del hambre”) o a Angelina Jolie en “Tomb Raider”. Y especialmente en este género de fantasía resulta raro ver mujeres, formando parte del epicentro de estas nuevas versiones de leyendas antiguas. Por eso haber podido contar esta leyenda desde los ojos de este personaje, fue un gran honor y también muy divertido.

—Gustaf sos Merlín, un personaje que fue interpretado muchas veces. ¿Vamos a ver una nueva versión de este personaje tan legendario?

—Gustaf Skarsgard: Sí, puedo prometer que vamos a ver una nueva versión de Merlín que nunca vimos antes. Es un enfoque diferente del personaje que fue lo que más me atrajo del proyecto. Creo que es una mirada muy divertida del personaje: alcohólico, cínico, que perdió su magia y así es como lo conocemos por primera vez. Es un gran personaje.

—¿Qué habilidades tuvieron que aprender para formar parte de esta serie?

—Langford:Todos los miembros del cast tuvieron tareas difíciles que aprender, no solo los personajes sino todos los que trabajaron en el set. Al final de la temporada, cada miembro del equipo encontró su propio modo de formar parte de una lucha o de andar a caballo,por ejemplo. Y para mí, cuando tenía que participar de peleas, que eran muy importantes porque yo interpreto a una heroína, era todo un desafío. Trabajé muy duro con una coreógrafa de lucha que me otorgó un estilo especial porque si ves las armas que usamos que remiten a siglos pasados, eran pensadas para hombres. Por eso para mí fue importante mostrar cómo esas armas que fueron pensadas para que las use un hombre, podían ser usadas correctamente por una mujer.

—Skarsgard: Por suerte tenía mucha suerte ya que participé durante 5 años en la serie Vikings entonces sabía cómo luchar con una espada. Y siempre fui fan del género de fantasía. Así que estaba un poco preparado, pero sí tuve mucho entrenamiento para aprender a andar a caballo. Pero mi preparación estuvo más vinculada a aprender el lenguaje, porque es un lenguaje hermoso, entonces uno de los mayores desafíos fue encontrar la verdadera voz de Merlín, su acento y cómo lo podría utilizar incluso para manipular a la gente y lograr sus objetivos.