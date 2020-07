"Evita", según el Ateneo Popular Jauretche Locales 26 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

“Si me preguntasen qué prefiero mi respuesta no tardaría en salir de mí, me gusta más mi nombre de pueblo, cuando un pibe me nombra Evita me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y los humildes de mi tierra, cuando un obrero me llama Evita me siento con gusto compañera de todos los hombres”. Fragmento del libro “La razón de mi vida” escrito por Eva en 195.

El 26 de Julio de 1952, a las 20,25hs, dio su paso a la inmortalidad la compañera Eva Perón, con solo 33 años y abatida por un cáncer de útero, destacó en un documento difundido este sábado el Ateneo Popular "Arturo Jauretche" de Rafaela. "Arquetipo de la mística militante del peronismo, fue la activa impulsora y celosa guardiana de la revolución justicialista, la esposa, la amiga y compañera de Juan Domingo Perón. Fundadora del Movimiento Peronista Femenino, una activa impulsora del voto femenino, e icono innegable en defensa de la igualdad de la mujer", señaló.

En la nota repasa la obra de una de las dirigentes políticas más importantes de la historia nacional que, a pesar que se cumple el 68 aniversario de su "paso a la inmortalidad", todavía ocupa en rol central en la escena. "Creó la Fundación Eva Perón, al frente de la cual llevo a cabo una trascendental e inusitada obra de reparación social y al servicio de la cual agotó hasta sus últimas energías. Fue adorada y hasta idolatrada por los humildes y las clases trabajadoras, y temida y odiada hasta la exasperación por los usureros de siempre, los oportunistas y los dueños de los privilegios", subraya.

"Dueña de una personalidad avasallante y permanente actualidad, que trascendió las fronteras de la Patria; poseedora de una fortaleza, coherencia y lucidez pocas veces percibida en el arco político de nuestro país. Fue autora de “La razón de mi vida”, “Historia del peronismo” y diversos artículos periodísticos en los que reflejó su intenso compromiso en la lucha por la justicia social", afirma el Ateneo Jauretche.

Y recuerda que "en su lecho de muerte alcanzó a dictar una suerte de testamento político que, publicado muy posteriormente gracias al historiador Fermín Chávez y luego por el editor y militante peronista Alberto Schprejer con el título “Mi Mensaje”, fue sistemáticamente ignorado y silenciado, debido a su manifiesto antagonismo con los poderes establecidos"

"El pueblo, ese 26 de Julio, se sintió huérfano, y así fue despedida por la expresión de dolor popular más multitudinaria y numerosa que se recuerde de la historia argentina. Hoy desde el Ateneo Popular Arturo Jauretche, invitamos a honrar como militantes su legado indiscutible con el Pueblo, con sus grasitas, los descamisados, trabajando junto a cada compañera, compañero y compañere, para alcanzar la felicidad del Pueblo y el sueño de la Patria grande" concluye.