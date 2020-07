Vimo con Amigos de la Vida por aplicación de fitosanitarios Locales 26 de julio de 2020 Redacción Por La concejal oficialista se reunió con representantes de la organización ecologista, el miércoles, para dar detalles del anteproyecto de Ordenanza que presentará en agosto sobre pulverizaciones. Y nuevamente advierte sobre presiones y amenazas.

FOTO ARCHIVO BRENDA VIMO. Se propone renovar la discusión en torno al uso de productos fitosanitarios y los límites agronómicos.

Entre los temas que más tiempo se siguen dilatando en el Concejo, sin lugar a dudas está el de la Ordenanza sobre Fitosanitarios, que aún no ha logrado consensos suficientes para avanzar.

Si bien es cierto que se han realizado reuniones con distintas instituciones e incluso se le había pedido al Instituto para el Desarrollo Sustentable un informe, nada ha sucedido.

El último miércoles la concejal del PJ Brenda Vimo, fue invitada por la Asociación ambientalista Amigos de la Vida, a participar de una reunión para abordar diferentes temas, entre ellos el anteproyecto que elaboró la edil sobre pulverizaciones y que le costó amenazas, que fueron denunciadas por la concejal.

Sobre el encuentro con la ONG, Vimo sostuvo que “son actores importantes también quienes tienen que ver con los espacios ambientalistas de la ciudad que hace años que vienen bregando por este tema, y que también creo que son los responsables de que nunca se haya terminado de caer. Algo en lo que muchos tienen intereses en que se caiga, en que no se debata, que no se ponga en cuestionamiento y que no se avance en una propuesta realmente superadora en término de medio ambiente, de salud de las personas, de cuidado de la diversidad, de la ecología”, sostuvo la concejal.

Además señaló que “este es un tema demasiado amplio y transversal, donde hay que escuchar a todos los actores. Hay que escuchar a los médicos, hay que escuchar a los biólogos, a los productores agropecuarios, a los ingenieros agrónomos y hay que escuchar a las instituciones que han destinado mucho tiempo y esfuerzo de manera objetiva para mostrar una realidad que en el mundo entero está. En ese marco y en ese recorrido me he juntado con Amigos de la Vida para poder escuchar sus expectativas, su recorrido, su trabajo sostenido, y poner en valor este espacio y ver si se puede enriquecer con lo que ellos plantean, la propuesta que yo tengo en el anteproyecto”, precisó la edil justicialista.



AMENAZAS Y DENUNCIA

Vimo indicó que “claramente es un tema conflictivo y precisamente durante 10 años el Concejo no lo abordó. Es un tema que genera muchas presiones y lo digo de manera personal, y quiero agradecer públicamente la solidaridad que me planteó el presidente del Concejo, en función de las presiones y acciones coercitivas en el momento en que presenté este anteproyecto.

“Ya hice la exposición judicial como corresponde, están tomadas las medidas, notificados los actores y yo sé que esto genera mucha controversia, tenemos miradas diferentes. Por una lado hay un cruce de intereses y por otro lado cruce de derechos. Las amenazas fueron como para que no toque más el tema y evidentemente lo han hecho en momentos previos porque esto no se ha tocado. Con mi personalidad muy aguerrida, me sentí muy incomodada y temerosa, con lo cual hice lo que tenía que hacer”, finalizó.