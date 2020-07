Financiamiento clave

El 27, 28 y 29 de julio más de 700 empresas participarán del Hot Sale y, de ellas, el 43% lo hará por primera vez, mientras que 140 de las firmas están radicadas en el interior del país. Además, de las diez categorías habituales, esta edición sumará una sección llamada "Solidaridad", dónde el consumidor podrá hacer donaciones a Banco de Alimentos, Cáritas Argentina, COAS, Cruz Roja Argentina, TECHO y Unicef.Los descuentos de cada evento organizado por la CACE, están auditados por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la última edición el descuento promedio fue del 29%. En 2019, las ventas totalizaron 8.512 millones de pesos que fueron gastados por más de 2,9 millones de usuarios que adquirieron 3,5 millones de productos en 2 millones de órdenes de compra, con un ticket promedio de 4.094 pesos.Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity, aseguró que 8 de cada 10 pymes no podría seguir operando sin el comercio online, de acuerdo con datos que se desprenden de un estudio que elaboró junto a MercadoLibre.En la plataforma Tienda Nube indicaron que "en lo que va de Julio la facturación de las tiendas vs marzo asciende un +420% y se observa un incremento de transacción del 14% lo que va de julio vs junio".El financiamiento en la nueva edición del Hot Sale será vital para los consumidores en línea, en especial para los productos de ticket más alto, según varios especialistas.