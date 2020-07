“El‌ ‌comerciante‌ ‌está‌ ‌haciendo‌ ‌un‌ ‌esfuerzo‌ ‌ especial‌ ‌para‌ ‌poder‌ ‌sostener‌ ‌su‌ ‌negocio”‌ ‌ ‌ Locales 26 de julio de 2020 Redacción Por Así‌ ‌lo‌ ‌afirmó‌ ‌José‌ ‌Frana,‌ ‌presidente‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌comisión‌ ‌de‌ ‌Comercio‌ ‌y‌ ‌Servicios,‌ ‌luego‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌alarmantes‌ ‌datos‌ ‌que‌ ‌arrojó‌ ‌‌la‌ ‌encuesta‌ ‌trimestral‌ ‌que‌ ‌realiza‌ ‌el‌ ‌Centro‌ ‌Comercial‌ ‌e‌ ‌Industrial‌ ‌junto‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌Universidad‌ ‌Católica‌ ‌de‌ ‌Santiago‌ ‌del‌ ‌Estero.‌

FOTO ARCHIVO JOSE FRANA. Advierte sobre el clima pesimista que predomina en el comercio.

Tras darse a conocer en la semana la medición que abarca los meses de abril, mayo y junio del 2020, respecto a la actividad comercial, y que estuvo a cargo del equipo del Departamento Académico Rafaela de la UCSE y la Comisión de Comercio y Servicios del Centro Comercial, se evidenció el impacto que la etapa de aislamiento, social, preventivo y obligatorio ocasionó en este sector.

José Frana quien preside dicha comisión, señaló que “es una situación muy preocupante que de alguna manera cuando estábamos en un proceso de no poder trabajar con normalidad, uno de los planteos que le hacíamos a las autoridades ra poder abrir, -cuando la situación epidemiológica estaba controlada-, era que ya avizorábamos este impacto negativo”.

“Nosotros ya imaginábamos que difícilmente pueda revertirse y los datos que arrojó en este segundo trimestre del año el Observatorio demuestra que la actividad no ha podido levantar en la mayoría de los rubros y los números son realmente alarmantes y preocupantes, con el agravante de que estuvimos casi un mes y medio de la cuarentena sin trabajar”, precisó el dirigente.

Frana a su vez explicó que se está en el día a día, e incluso hay sectores que están mejor parados que otros tal como lo indica el informe, pero es la minoría. “La incertidumbre y la preocupación siguen estando presentes, pero intentamos estar cerca del asociado en la medida de las necesidades”, destacó.

Acerca del cierre de comercios el presidente de la comisión de comercio y servicios, dijo que no tuvieron un relevamiento respecto a si hubo muchos locales cerrados producto de la agudización de la crisis económica. Igualmente indicó que saben de situaciones puntuales que han ocurrido, pero por el momento son las mínimas.

“El comerciante ha hecho y está haciendo un esfuerzo especial para poder sostener su negocio, en algunos casos incluso posponiendo otros compromisos, tratando de renegociar. La situación es muy delicada”, resaltó José Frana.



PREOCUPA LA CAÍDA

DE LAS EXPECTATIVAS

La preocupación no solo pasa por la caída de las ventas y la imposibilidad de recuperación de la actividad, sino que está en la caída de las expectativas.

Así lo refiere Frana al manifestar que “la caída de las expectativas es el dato más preocupante del informe. En los informes anteriores la actividad tampoco estaba en alza pero había expectativas de que eso se podía revertir, pero hoy el 60 % de los encuestados da una imagen de que realmente no cree que sea así. Eso es preocupante también porque psicológicamente te posiciona mal, y si no tenés expectativas te quedas dando vueltas en el barro, patinando, con la problemática dando vueltas y sin poder proyectar o generando acciones a futuro”, finalizó diciendo el dirigente del Centro Comercial e Industrial.