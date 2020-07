Los últimos tuits Locales 26 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Hace siete meses y medio que Patricia Bullrich, quien es Doctora en Ciencias Políticas, dejó de ser ministra de Seguridad de la Nación y en este período conserva su imagen de "dura" como presidenta de del PRO Argentina en cada entrevista que otorga desde la comodidad de su casa aprovechando la universalización de las plataformas de videollamadas y reuniones virtuales.

Como figura de la oposición al gobierno de Alberto Fernández, se muestra ácida sobre los distintos temas de agenda. Y en su cuenta de Twitter sienta posición con comentarios cortos pero bravos.

"Nos costó tanto derribar los bunkers, bajar el crimen y meter a los narcos tras las rejas, que encontrarse con un intendente encubriéndolos duele. Espero que el gobernador actúe rápido por el bienestar de los bonaerenses", escribió ayer en relación al escándalo que involucra al intendente de José C. Paz, Mario Ishii por su exabrupto, sincericidio o lapsus. ¿Qué dijo? Aseguró que tiene que "cubrir" a quienes "están vendiendo falopa con las ambulancias".

Bullrich también se quejó el viernes cuando quedó firme el sobreseimiento del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, porque la Oficina Anticorrupción desistió de apelar la medida que beneficiaba al ex funcionario en una causa por enriquecimiento ilícito, que había sido firmada por el todavía juez federal, Rodolfo Canicoba Corral en febrero.

"La Oficina Anticorrupción evitó apelar el fallo, y Echegaray quedó absuelto por las causas de enriquecimiento ilícito. Un ícono de la corrupción hoy encontró cobijo dentro de una oficina que busca la impunidad más que combatir la corrupción" disparó ácida Bullrich.

También se involucró en la polémica entre el presidente, Alberto Fernández, y la periodista Viviana Canosa, esta semana. "Viviana Canosa dijo que quiso abandonar su profesión al recibir una amenaza del Presidente. Otra vez el apriete a los periodistas, y otra vez a una mujer. Espero que Alberto Fernández se retracte inmediatamente. Me solidarizo con todas las periodistas que trabajan por la verdad", tuiteó la ex titular de la cartera de Seguridad.

Y no evitó opinar sobre el caso del herrero de Quilmes, Jorge Ríos, quien mató a uno de los ladrones que había ingresado a su vivienda a robar, lo cual abrió un nuevo debate en momentos en que recrudece la inseguridad. "Jorge es herrero. 5 delincuentes vulneraron 3 veces las rejas que construyó. Que los asesores del Presidente discutan lo que digo en vez de preocuparse por la inseguridad habla más de ellos que de mí. Yo estoy con las víctimas; expliquen ustedes de qué lado de la seguridad están", sostuvo. Después amplió al considerar que "Jorge fue atacado dentro de su casa. Se defendió en legítima defensa y que lo procesen, esté preso y reciba amenazas es volver a la filosofía del mundo del revés. Es convertir a la víctima en victimario".

Bullrich ya no es ministra, pero mantiene un alto perfil en línea a lo que mostró durante la gestión, cuando se convirtió en una de las funcionadas más populares del Gobierno de Cambiemos.