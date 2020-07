Lo que está permitido y prohibido en la ciudad Locales 26 de julio de 2020 Redacción Por La Municipalidad de Rafaela tomó nuevas medidas para la prevención del Covid-19 que se basan en el registro de los ingresos y egresos a la ciudad. Quienes provengan de zonas de circulación comunitaria, deberán realizar cuarentena. Los encuentros sociales están permitidos pero con restricciones. No se pueden ocupar los espacios públicos. Los cuidados individuales continúan siendo esenciales.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CONTROLES. Se realizan en todos los ingresos a la ciudad.

Ante la posibilidad de que se presente un caso positivo de Covid-19 en nuestra ciudad, resulta fundamental extremar los cuidados individuales y sociales. En esta etapa, los encuentros con seres queridos están permitidos pero con algunas restricciones. Una de ellas es que pueden participar de las reuniones hasta 10 personas, solamente los días sábados, domingos y feriados.

Cabe remarcar que, en estas reuniones, el mate no se puede compartir sino que debe ser de uso individual para evitar cualquier contagio. Aquellos que deseen visitar a familiares o amigos que residan en otra localidad, no podrán trasladarse a más de 30 kilómetros de distancia de su lugar de residencia.



REGISTRO DE LOS

INGRESOS Y EGRESOS

La Municipalidad de Rafaela Rafaela tomó nuevas medidas con el objetivo de contar con un registro más exhaustivo de las personas que ingresan y egresan de la ciudad.

En este sentido, desde este lunes 27 de abril, será obligatorio registrar en la aplicación “Acceso Rafaela”, cualquier entrada o salida. Quienes no la puedan descargar en sus celulares, tendrán la opción de hacerlo a través del permiso de circulación que se puede obtener a través de la página web http://desdecasa.rafaela.gob.ar/homepage/rafaela-acceso.



CUARENTENA

Toda persona que no esté no vinculada a la realización de actividades esenciales y que provenga de Rosario, Gran Rosario o de zonas donde se mantiene la medida del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por estar definidas como de circulación local de coronavirus, deberá permanecer en cuarentena durante 14 días.

Sin embargo, aquellas que sí desarrollan actividades esenciales, al momento de su regreso al Departamento Castellanos, no podrán participar en las actividades exceptuadas del ASPO; es decir, reuniones familiares, actividades religiosas y deportivas, entre otras.



PROHIBIDO OCUPAR LOS

ESPACIOS PÚBLICOS

Además, continúa vigente la prohibición de la ocupación de espacios públicos para desarrollar actividades deportivas o para esparcimiento. También está prohibido el uso de los juegos para los niños y niñas, los bancos para sentarse o elementos para desarrollar actividades físicas.



CUIDADOS INDIVIDUALES

Los cuidados individuales también continúan siendo una de las principales barreras para frenar el avance del virus. Por eso, cada vez que se deba salir de casa es obligatorio colocarse el tapaboca o barbijo, mantener el distanciamiento físico de un metro y medio, y no llevarse las manos a la cara.

Otro de los recaudos a tener en cuenta es el lavado permanente de manos con jabón o la desinfección con alcohol.

Es importante destacar que la fase de distanciamiento social implica una importante responsabilidad por parte de cada una de las personas, respetando todos los cuidados y protocolos establecidos para preservar la salud.