El proyecto de ley para la ampliación del Presupuesto Nacionales 26 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un ambicioso proyecto de ley para ampliar el Presupuesto nacional 2020 que permite la emisión de nueva deuda pública por hasta 1.500 millones de dólares.

Además, la iniciativa destina $ 7.100 millones a la provincia de La Rioja y otros $ 340 millones de asignación directa a municipios, de acuerdo con el texto de la propuesta.

También propone una transferencia a favor de la ANSeS por $ 11.088 millones, destinados a atender distintos programas vinculados con la pandemia de coronavirus, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Por otra parte, le asigna $ 50.000 millones al "Programa para la Emergencia Financiera Provincial", mientras que también financia obras públicas.

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anticipó el envío al Parlamento de la ampliación de la prórroga del Presupuesto, cuyos detalles serán presentados formalmente en las próximas horas.

"No tenemos presupuesto 2020. El presupuesto 2020 es un presupuesto prorrogado del 2019 porque, cuando llegamos, el que se había armado tenía todas las metas distorsionadas", agregó el funcionario en una entrevista televisiva.

"No servía, se había hecho antes del reperfilamiento. No cumplía con ningún parámetro de equilibrio macroeconómico. Había pateado todos los problemas para este año y era muy difícil de tratar. En su hoja de ruta tenía un modelo de país orientado a la especulativo", completó.