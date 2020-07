Insisten que la última oferta es la "definitiva" Nacionales 26 de julio de 2020 Redacción Por RENEGOCIACION DE LA DEUDA

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Gobierno ratificó ayer que la última propuesta presentada a los acreedores para reestructurar la deuda es la "definitiva" y llamó a aceptarla, aunque aclaró que va a contribuir "a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas".

"La Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias", indicó un comunicado oficial.

En ese sentido, subrayó que "sobre la base de esas premisas, el Gobierno argentino manifestó que la propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener".

"Con esa convicción, nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina", apuntó.

Además, destacó: "La Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores".

El Gobierno puntualizó: "Aquellos aspectos de la contrapropuesta que buscan imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del Covid-19, en donde se ha hecho un esfuerzo enorme por preservar la vida humana a costa del bienestar inmediato de la población, deben saber que sus reclamos no pueden ser acomodados".

"No sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto", apuntó y argumentó: "Con más del 50 por ciento de las niñas y los niños argentinos viviendo en la pobreza, no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores".