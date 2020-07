“Nuestra provincia es una de las que viene marcando el récord de litigiosidad en el país”

En la última semana el Ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, visitó la sede la Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en Santa Fe y explicó que el gobierno provincial promueve un proyecto sencillo, ágil y transparente referido a la Ley de ART que se viene reclamando.

Al respecto el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), el esperancino Víctor Sarmiento, señaló que “es una ley que reclamamos desde hace mucho tiempo; hace prácticamente 3 años que nosotros iniciamos este trabajo para alinear estratégicamente a la provincia de Santa Fe con el gobierno de (Miguel) Lifschitz en su momento, y que Santa Fe adhiera a la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo que era implementada a nivel nacional. Lo que se busca con esto es achicar o bajar la litigiosidad, porque nuestra provincia es una de las que principalmente y lamentablemente viene marcando el récord de litigiosidad en el país”.

“Al no estar adherida la provincia, las aseguradoras de riesgos de trabajo, que son las que garantizan la seguridad de nuestros trabajadores, cobran unas alícuotas diferenciales a otras provincias que están adheridas. Las industrias de Santa Fe por no estar adherida la provincia, están pagando un sobrecosto de 2,5 punto promedio que les resta competitividad. Esto en números representa alrededor de 350 millones de pesos por mes, que se le va al sector productivo de la provincia de Santa Fe, dilapidado en esto, cuando podría ser reinvertido en mejoras dentro de las estructuras, mejoras en cuanto a seguridad e higiene y es un recurso de bien propio de la empresa que se le está fugando”, aseguró Sarmiento.



BUEN DIÁLOGO CON

SUKERMAN Y PEROTTI

El presidente de FISFE aseguró que el diálogo con el Ministro de Trabajo provincial y el gobernador Omar Perotti es muy bueno y se está de algún modo mostrando predisposición para avanzar en torno a la adhesión a la Ley de ART.

“Tenemos un muy buen diálogo con Roberto Sukerman y con el gobernador Omar Perotti, de hecho vimos que el Ministro de Trabajo se reunió esta semana con algunos gremios que están acompañando y esto lo hizo público el propio Ministro y esto es importante porque los gremios han expresado mayoritariamente su apoyo, como es el caso de UOCRA, Empleados de Comercio y la UOM”, indicó.

A si mismo Sarmiento contó que el miércoles pasado estuvieron reunidos con la comisión de laborales de diputados, con lo cual también pudieron hacer su presentación en el ámbito legislativo.

El dirigente señaló que “lo que tenemos que rescatar es que hoy lo que está en diputados es prácticamente la misma presentación, la misma letra que pudimos acordar con todos los sectores, incluido el que representa a los trabajadores, las industrias y el gobierno. Es lo mismo que en su momento planteó y presentó el ex gobernador Lifschitz que hoy lidera el bloque de diputados socialistas; incluso está la ex Ministra Alicia Ciciliani, y hay dichos muy fuertes donde planteaba que había que terminar con la legitimidad y con los caranchos y cuervos que fomentaban juicios laborales”.

Y agregó: “respecto a las comisiones médicas que en su momento fueron uno de los problemas que se planteaba, desde el sector industrial fuimos los primeros en decir que estábamos de acuerdo en que tenía que haber una comisión médica por cada Nodo y hoy hay 13 con las móviles, pero hasta por un acto de justicia eso tenía que ser así”.

Sarmiento finalizó diciendo: “si vamos a hablar de los derechos de los trabajadores también es un derecho que su asistencia médica esté muchísimo más cerca de su lugar de trabajo por cualquier necesidad que tuviera. Por donde se lo mire no encontramos motivos para no aprobar esta ley. Creemos y entendemos que estamos por el buen camino para que se apruebe en diputados. Esta es una deuda de la política para con el sector productivo”, enfatizó.