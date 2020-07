Exceptúan del hisopado al transporte de cargas Locales 25 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Gobierno provincial difundió ayer la lista de requisitos que se exigirán a quienes ingresen a la provincia de Santa Fe como medida para evitar contagios por Covid-19. En el caso del transporte de cargas no tendrá la obligación de realizar el hisopado para ingresar a la provincia de Santa Fe, aunque si deberá allanarse al control de temperatura y a la prueba de olfato.

El decreto 647/2020 establece nuevas medidas dispuestas para el ingreso al territorio provincial las que regirán desde las 0 hora del lunes 27 de julio del 2020. Así, determina que aquellas personas que no sean residentes de la provincia de Santa Fe, provengan de zonas con circulación local de coronavirus, no realicen actividades exceptuadas y deban ingresar a la provincia, tendrán que presentar el resultado de un hisopado o testeo de Covid 19 negativo con una antigüedad no mayor a 72hs.

Las actividades exceptuadas son: Transporte (automotor de cargas y pasajeros, aerocomercial, fluvial y ferroviario); Personal de salud; Personal especializado de mano de obra única (ingenieros, técnicos, entre otros); casos especiales inherentes a la salud personal; Personal de seguridad Fuerzas federales y Minería. Las personas vinculadas a estas tareas serán sometidas a test análogos, realizados por el personal sanitario responsable. Además deberán contar con la Declaración Jurada de Salud, realizada desde la aplicación Covid19 Provincia de Santa Fe, o en la página web provincial (santafe.gob.ar/coronavirus).

Asimismo, se recuerda que toda persona que realice un viaje interprovincial deberá tener la aplicación Covid-19 Provincia de Santa Fe, siendo residente o no de la provincia. Ante consultas sanitarias deberán comunicarse al 0800 555 6549 las 24hs, y por consultas de transporte podrán hacerlo al 0800 777 0810 de lunes a viernes de 8 a 14 hs.