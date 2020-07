En Italia, sueñan con Messi en el Inter Deportes 25 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El padre del futbolista Lionel Messi, Jorge, habría comprado una casa en la ciudad de Milán y en Italia aseguran que el Inter intentaría negociar con él el pase del actual capitán del Barcelona de España, pese a que fue desmentido por el entorno del jugador.

El diario italiano portada de Gazzetta dello Sport colocó ayer en tapa una foto del delantero con la frase "¿Inter-Messi, por qué no?" y de esta manera alimentó el sueño de los hinchas del elenco de Milan de contar con Messi en el equipo.

Según señaló el matutino, Jorge Messi decidió comprar una casa en el barrio Porta Nova de Milán para poder beneficiarse de las ventajas fiscales del país y donde se mudaría a principios de agosto.

Además el rotativo explicó que, en caso de intentar contratar a Messi, el presidente del club nerazurro, Steven Zhang, dispondría del dinero necesario para asumir el costo de la operación.

El Inter de Milán ya quiso llevarse al jugador rosarino en varias ocasiones a lo largo de su carrera y por eso trascendieron los rumores, pero desde el entorno de Messi señalaron que los mismos son falsos.

Si bien el futuro de Messi es una incógnita, la única certeza es que el futbolista tiene contrato con el Barcelona de España hasta dentro de un año y que aún no ha renovado el vínculo con el club catalán.

De todas maneras, desde la entidad desean ampliar el contrato de Messi y comenzar las negociaciones cuanto antes, y el delantero dejó claro que quiere seguir en el Barcelona todo el tiempo que pueda, pero que no depende solo de su voluntad.

El capitán del elenco catalán quiere que el club haga un proyecto ganador que le permita seguir levantado títulos y esa sería la razón principal por la que todavía no renovó.

En tanto, Messi disfruta de la semana de vacaciones que le concedió el entrenador Quique Setién antes de empezar a preparar el partido en el cual el Barcelona se medirá ante el Nápoli por la Champions League el próximo 8 de agosto.

El futbolista del Barcelona se encuentra en Ibiza junto a su esposa Antonella, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y sus amigos Luis Suárez y Pepe Costa, con sus respectivas familias.