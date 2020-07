Todos quieren a Alex Luna… Deportes 25 de julio de 2020 Redacción Por La joya de la ‘Crema’ aparece en el radar de varios clubes, entre los que se nombran a Vélez, River, San Lorenzo, Independiente, Newell’s y Racing. ¿Qué pasará con el juvenil rafaelino?

FOTO ARCHIVO GRAN PROMESA. / Alex Luna, una de las figuras que tiene la ‘Crema’ en su cantera y que es observado por varios clubes.

Newell’s a comienzo de año, Vélez en los últimos días, Racing, San Lorenzo, Independiente y ahora River son los clubes que, desde Capital Federal, afirman que están interesados por la gran promesa que tiene Atlético de Rafaela en su cantera: Alex Luna.



El rafaelino que juega como enganche, categoría 2004, fue el goleador de la Octava en la temporada pasada, con 16 goles, formó parte del Seleccionado Argentino Sub-15 aparece en el radar de varios clubes.



A inicio de 2020 la ‘Lepra’, fue el que mostró cierto interés pero las negociaciones no prosperaron. Ahora, el conjunto de Liniers consultó a la ‘Crema’ por la situación de Luna, pero no hubo ninguna propuesta; ni al club, ni a su representante. Apenas un primer contacto.



En la jornada de ayer diferentes versiones indican que los dos elencos de Avellaneda y River se habrían sumado al interés de contar con el enganche. Lo cierto es que Atlético y Luna no recibieron consulta alguna. Solo rumores.



“Solo quiero progresar y ser feliz”, indicó el joven Alex Luna en su cuenta de twitter.



Por el momento son solo rumores y apenas una consulta por parte de Vélez.

Ante el gran ‘revuelo’ generado en las últimas horas, todo hace suponer que será la ‘figurita’ del mercado de inferiores en esta pandemia.