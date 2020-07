Quienes lleguen de Rosario deberán hacer cuarentena Locales 25 de julio de 2020 Redacción Por Las personas que lleguen a Rafaela desde Rosario y su región deberán permanecer 14 días en aislamiento.

La Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia informó ayer que toda persona no vinculada a la realización de actividades esenciales que llegue a Rafaela desde Rosario, Gran Rosario o de zonas donde se mantiene la medida de aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO) por estar definidas como de circulación local de coronavirus deberá permanecer en cuarentena durante 14 días. "La dinámica cambiante que genera esta pandemia lleva a que las disposiciones estén sujetas a constantes modificaciones. Por ello, mantenernos informados nos ayuda a cuidarnos", destacaron desde el área que preside el Dr. Roberto Vitaloni.

Más tarde, se llevó a cabo una nueva reunión virtual del Comité de Emergencias Covid-19 del Departamento Castellanos, con el objeto de analizar la normativa provincial y la situación epidemiológica de la región. A esos efectos, se trató lo regulado por el Decreto Provincial N° 647/2020 el cual dispuso las obligaciones que deberán cumplir aquellos que ingresen o transiten en la provincia de Santa Fe, entrando en vigencia a partir de las 00:00 horas del lunes 27 del corriente.

Para el caso de no residentes que ingresan y provengan de zonas de circulación comunitaria del virus, es obligatorio presentar en los accesos interprovinciales, el test de hisopado negativo con 72 horas de vigencia, o cumplimentar el procedimiento establecido por el Ministerio de Salud que comprende: test de olfato, toma de temperatura, examen médico, interrogatorios, exámenes complementarios o toma de muestras.

Los residentes que realizan tareas esenciales e ingresan o transitan en zonas de circulación comunitaria del virus de manera frecuente, deberán limitar al máximo el contacto con otras personas (solo podrán movilizarse por razones de salud, alimentación o fuerza mayor).

Los residentes que ingresan de zonas con circulación comunitaria del virus y se quedan de forma permanente, deberán cumplir con aislamiento social, preventivo y obligatorio durante 14 días.



CIRCULACION DENTRO

DE LA PROVINCIA

La Coordinadora de la Región de Salud 2 de la Provincia, Eter Senn, presente en la videoconferencia, informó que toda persona (no vinculada a la realización de actividades esenciales) proveniente de Rosario, Gran Rosario o de zonas donde se mantiene la medida de ASPO (aislamiento, social, preventivo y obligatorio) por estar definidas como de circulación local de coronavirus, deberá permanecer en cuarentena durante 14 días.

Sin embargo, aquellas que sí desarrollan actividades esenciales, al momento de su regreso al Departamento Castellanos, no podrán participar en las actividades exceptuadas del ASPO; es decir, reuniones familiares, actividades religiosas y deportivas, entre otras.

Desde el Comité de Emergencia se insiste en que se asuma la máxima responsabilidad social posible, recordando que las infracciones podrán ser penadas por la autoridad judicial.

La dinámica cambiante que genera esta pandemia lleva a que las disposiciones estén sujetas a constantes modificaciones. Por ello, mantenernos informados también nos ayuda a cuidarnos.



INGRESOS Y EGRESOS DE RAFAELA

En tanto, en la ciudad de Rafaela se exigirá además que toda persona registre sus viajes a través de la App “Rafaela Acceso”, disponible en el Play Store para sistemas Android, o a través del formulario web en http://desdecasa.rafaela.gob.ar/homepage/rafaela-acceso.