Provincia y gremios docentes evalúan protocolos para el retorno a las aulas Locales 25 de julio de 2020 Redacción Por La Provincia se reunió con los gremios docentes y estatales para evaluar los protocolos sanitarios para el retorno a las clases presenciales. Fue mediante videoconferencia donde participaron Amsafe, UDA y AMET; y por la Administración Central, UPCN y ATE. Se acordó que alrededor de 400 escuelas del centro-norte de la Provincia volverán a la actividad en forma semipresencial desde mediados de agosto. Por otra parte, las paritarias tendrán un nuevo capítulo la próxima semana.

FOTO SCS VIDEOCONFERENCIA. Cantero y Pusineri mantuvieron un encuentro con representantes de gremios docentes y de estatales.

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, junto al secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, llevó adelante ayer una reunión con gremios docentes y estatales para evaluar los protocolos sanitarios para el regreso a las clases presenciales. “Estuvimos abordando como sería la organización del segundo semestre de trabajo en el sistema educativo”, afirmó la titular de la cartera educativa.

Por ahora, el gobierno informó que aproximadamente 400 escuelas del centro norte santafesino están en condiciones de retomar las actividades de manera semipresencial, la mayoría de modalidad rural y de pequeñas comunidades, por lo que no hay plazos respecto a las escuelas de la ciudad de Rafaela, mucho menos del centro y sur provincial donde los aumentos de casos de coronavirus aumentan cada día.

El objetivo principal del encuentro fue la la evaluación de los protocolos sanitarios que deben aplicarse para el desarrollo de las clases presenciales en escuelas de gestión estatal y privada. En este sentido, Cantero manifestó que "estuvimos trabajando como sería la organización del segundo semestre de trabajo en el sistema educativo, pero básicamente, en las tres primeras semanas que son estratégicas, por tanto la semana que viene será un período de limpieza de los edificios escolares, y las dos primeras semanas de agosto, un tiempo de capacitación para asistentes escolares y docentes respecto a protocolos, recomendaciones en el sentido del cuidado de la salud en tiempos de pandemia y, también de la organización de los formatos escolares".

En relación a estos formatos, Cantero indicó que "los alumnos continuarán al finalizar el receso de invierno con las clases en distancia y a partir de la tercera semana evaluaremos, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, si podemos iniciar con una muestra de escuelas en el criterio de burbuja comunitaria comenzando con clases presenciales y el resto con trabajo a distancia como lo hemos hecho hasta el momento.



PARITARIA

Por otra parte, la ministra informó que "la otra cuestión que tenemos para comunicarles es que hemos acordado con todos los sindicatos comenzar el miércoles de la semana que viene la paritaria técnico pedagógica, para resolver los detalles de la enseñanza en cada nivel y el día viernes que viene el primer encuentro de la paritaria salarial".

En este sentido el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, agregó que "comenzaremos a conversar sector por sector, la idea es comenzar a dialogar en el marco salarial y de las condiciones de trabajo en este momento donde la condición sanitaria nos hace poner el foco en estas cuestiones de forma más intensa".

Por último, Pusineri indicó respecto al tema salarial: "Tenemos el compromiso de observar el tema salarial en una situación económica que no es sencilla para la provincia, donde estamos experimentando una caída muy fuerte en la recaudación sobre todo en lo que es coparticipación nacional, donde nos encontramos en este momento asistiendo económicamente a sectores que antes no demandaban del estado, en un momento muy difícil, pero siempre asumiendo el compromiso del diálogo con los distintos gremios".