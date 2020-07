Multa y clausura por 14 días al bar de bulevar Santa Fe Locales 25 de julio de 2020 Redacción Por Lo confirmó el juez de Faltas de la Tercera Nominación, Rubén Pavetti. El total de la multa asciende a la suma de 165.120 pesos y deberá ser abonada dentro de los 15 días hábiles administrativos. En tanto que la clausura preventiva se extenderá hasta el lunes 3 de agosto.

FOTO PRENSA MUNICIPAL JUEZ PAVETTI. Dictó la resolución con una multa costosa para Tres56.

El juez de Faltas Municipal de la tercera Nominación, Dr. Rubén Pavetti, emitió ayer la resolución a partir de la cual confirma la clausura preventiva por 14 días y establece una multa de 165.120 pesos como sanción al local gastronómico de bulevar Santa Fe en el que se desarrolló una fiesta no autorizada en el marco del Día del Amigo.

La clausura de Confitería Tres56 se extiende desde el martes 21 de julio al lunes 3 de agosto, en tanto que la multa deberá ser abonada dentro de los 15 días hábiles administrativos. “He tomado la decisión de proceder a resolver el conflicto que se suscitó el día lunes por la noche en una confitería céntrica de la ciudad de Rafaela con motivo de la organización de una fiesta no autorizada para el Día de la Amigo”, explicó el Juez Municipal.

Como primera medida de la resolución, el funcionario desestimó "el recurso planteado por la empresa y doy por válida la aprobación de las actas de constatación y emplazamiento”. Por lo tanto, confirmó “la clausura preventiva del local comercial ubicado en avenida Santa Fe, propiedad de la empresa El Bahiense S.A., desde el martes 21 de julio, con carácter retroactivo desde el día en que se procedió a la clausura preventiva, hasta el día lunes 3 de agosto del corriente año”.

En el punto seis, “se sanciona a la razón social El Bahiense S.A. con una pena accesoria de multa equivalente a la 82.500 pesos por incumplimiento de la Ordenanza Nº 5.174; y a 82.500 pesos por falta de medidas de seguridad y de acuerdo a la Ordenanza Nº 4.314 de este Municipio. Y se agregan 120 pesos de gastos administrativos”.

“El total de la multa asciende a la suma de 165.120 pesos, que deberá ser abonada dentro de los 15 días hábiles luego de ser notificada esta resolución. La resolución fue notificada en el día de hoy. La empresa ya está en conocimiento así que comienzan a correr los plazos para plantear una revocatoria o apelación para la cual tienen 10 días hábiles”, remarcó.

En definitiva, Pavetti subrayó que “he confirmado la clausura preventiva hasta el día 3 de agosto, es decir 14 días. Se estima sanitariamente que en el término de 14 días podría haber o no algún infectados con Covid-19”. Previamente la empresa había efectuado su descargo a la vez que había presentado la lista de asistentes que fueron al local el lunes por la noche.