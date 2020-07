“Vamos a acompañar la recuperación económica” Locales 25 de julio de 2020 Redacción Por PEROTTI EN ESPERANZA

En el marco de la firma de convenios con clubes en la ciudad de Esperanza, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, se refirió este viernes a la situación actual de la pandemia Covid-19 en primer lugar agradeciendo a “los santafesinos el esfuerzo hecho, lo que nos permite tener una situación diferente, estar en distanciamiento y no aislamiento".

El mandatario provincial remarcó que el actual status de la Provincia "posibilitó que muchas actividades económicas esenciales puedan desarrollarse desde el primer momento y muchas otras fueran reincorporándose poco a poco" al tiempo que admitió que "estamos en la etapa más difíciles: los meses del invierno”.

Según las disposiciones nacionales, “el distanciamiento es de dos metros, esto dificulta algunas actividades. Y ahí el Estado tiene que estar acompañando, aún en momentos de cajas flacas, sabiendo que para esto tiene que haber recursos”, afirmó el gobernador.

“Sin dudas todos vamos a salir de esta etapa con dificultades, vamos a quedar unos escalones más abajo en la actividad económica que hay que recuperar. Por eso, -aseguró Perotti- la misma energía que le estamos poniendo al cuidado de la salud y al cumplimiento de los protocolos, le vamos a poner a la recuperación económica de la provincia”, sentenció.

“Si yo me cuido, te estoy cuidando y nos cuidamos todos. La única vacuna que existe hasta ahora para poder desarrollar el mayor nivel de actividades es nuestra conducta”, concluyó el gobernador de la provincia.



PAGAN LA ASISTENCIA

ECONOMIA DE EMERGENCIA

El gobierno de Santa Fe comenzó a realizar, este viernes, el segundo pago de la Asistencia Económica de Emergencia que abarca a los sectores productivos que todavía no han podido retomar sus actividades como consecuencia del contexto sanitario, destacándose los jardines de infantes, transportes escolares, salones de eventos y canchas de Fútbol 5. Esta segunda transferencia implica un monto total de 35 millones de pesos y tuvo 1100 beneficiarios.

En su primera etapa, finalizada el pasado 23 de julio, la Asistencia Económica de Emergencia tuvo 2139 destinatarios y significó una inversión del Estado Provincial de 63 millones de pesos. La segunda transferencia concretada este viernes tuvo como beneficiarias a aquellas actividades que, habiendo recibido el primer pago, siguen sin estar exceptuadas para poder trabajar.

Al respecto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, afirmó que “estamos acompañando a los sectores más afectados, que continúan sin volver a la actividad. Por eso hoy estamos enviando el segundo pago. Entre lunes y martes van a estar acreditadas en las cuentas de más de 1100 destinatarios un monto total de más de 35 millones de pesos que el gobierno de la Provincia decidió volver a invertir para acompañar a titulares de estos establecimientos y servicios. Mientras tanto, seguimos trabajando con estos sectores en la planificación de la vuelta a la actividad para cuando las condiciones sanitarias y epidemiológicas lo permitan”.

El alcance territorial conseguido por esta medida que logró llegar a titulares de locales y servicios de los 19 departamentos de la provincia. Además, teniendo como referencia el corte realizado al finalizar el primer pago, se desprende que los principales rubros beneficiarios de esta asistencia fueron los jardines maternales (con 400 destinatarios), los transportes escolares (387) y los gimnasios (371).

También se destaca la presencia de salones de eventos (195), canchas de Fútbol 5 (120) y peloteros (104). Otras actividades que recibieron esta ayuda son las academias de danzas, los espacios de pilates, los boliches bailables, las escuelas de conducción, los centros culturales, las escuelas de yoga, las canchas de paddle y las escuelas de artes marciales, entre otros.