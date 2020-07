Los supermercados no controlarán el uso de barbijos

REINO UNIDO (TELAM) 25. - Responsables de los principales supermercados y cafeterías británicas dijeron hoy que no tienen intención de vigilar que sus clientes usen barbijos dentro de sus locales, mientras que la Policía advirtió que no puede hacer cumplir la norma que rige desde hoy de forma obligatoria para los espacios públicos cerrados en Inglaterra.

Según consignaron los principales medios británicos, los supermercados Sainsbury's , Asda entre otros y las cafeterías italianas Costa Café, se encuentran entre los minoristas que declararon que no harán cumplir esa norma que conlleva una multa de 100 libras (Unos 130 dólares) para quienes violen la norma.

Desde hoy en Inglaterra, es obligatorio el uso de barbijos en centros comerciales, bancos, tiendas de comida para llevar, oficinas de correos y supermercados.

Los mayores de 11 años también deberán cubrirse el rostro a menos que tengan una razón válida para no hacerlo, como una enfermedad o discapacidad.

No serán obligatorios en lugares como restaurantes y pubs, peluquerías, gimnasios, centros de ocio, cines, salas de conciertos y teatros.

La medida surge después de muchas idas y vueltas con las recomendaciones del uso de tapa bocas de parte de los científicos, pero el primer ministro Boris Johnson, aseguró ahora, que se ha demostrado que reducen la transmisión del virus.

En un contacto con la prensa al cumplir su primer año en el cargo, el premier estimó que para mediados de 2021 el país habrá superado la crisis del coronavirus, pero señaló que teme que se produzca un segundo pico.

"Ya sea que provenga de un murciélago, un pangolín o, como sea que haya surgido, fue algo muy, muy desagradable para la raza humana. Creo que para mediados del próximo año estaremos bien encaminados para haberlo superado", dijo a periodistas.

Mientras tanto, el presidente de la Federación de Policías de Inglaterra y Gales, John Apter, instó a las tiendas a rechazar la entrada a cualquier persona que no se cubra la cara porque es una medida muy difícil de hacer cumplir ya que no hay suficiente personal de la fuerza.

"No sólo va a ser difícil; simplemente no podemos hacerlo. Hacer cumplir la ley que cubre la cara a partir de hoy será imposible", advirtió Apter a la cadena de televisión Sky News.