Cancelaron giras del tenis en China Deportes 25 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La ATP y la WTA anunciaron ayer la cancelación de las giras en China para todo 2020 luego de la prohibición del Gobierno del país asiático para celebrar eventos deportivos debido a la pandemia de coronavirus. "La ATP continúa revisando el calendario de la temporada tenística y lamenta esta situación, pero el gobierno de China decidió que lo mejor era suspender las actividades deportivas y respetamos esa decisión, que se origina en una situación a nivel mundial sin precedentes", expresó el presidente de la ATP, el ex tenista italiano Andrea Gaudenzi, en declaraciones que consignó la agencia de noticias DPA.

De esta manera, el circuito de tenis no tendrá este año el Masters 1000 de Shanghai, el ATP 500 de Beijing y los 250 de Chengdu y Zhuhai, respectivamente, en cancelaciones que se suman a la del torneo de Washington, que debía jugarse a partir del 14 de agosto próximo y fue dejado sin efecto el martes último.

Entre las damas, se cancelaron en total siete torneos: Shenzen, Wuhan, Nanchang, Zhengzhou, Guangzhou, Beijing y el Elite Trophy de Zhuhai. "Estamos muy decepcionados de que nuestros eventos de clase mundial en China no se realicen este año", comentó Steve Simon, el presidente y director ejecutivo de la WTA.