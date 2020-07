Para Unión de Sunchales Giorgi sería una opción Deportes 25 de julio de 2020 Redacción Por Todavía no está confirmada la continuidad de Marcelo Milanesee y quien aparece para dirigir 9 de Julio estaría entre las potenciales alternativas.

FOTO ARCHIVO EN CARPETA./ Gustavo Giorgi.

Mientras la incertidumbre sigue gobernando para el futuro del fútbol en Argentina, los pocos movimientos que se van originando en el ascenso son aún más cuidadosos. En el caso del Federal A y el Regional Amateur, las novedades son escasas porque, lógicamente, los dirigentes no van a apurarse para contratar en un momento donde no está cercana la fecha de volver a las canchas (y sin confirmaciones para los entrenamientos), y por ende para la generación de recursos. Más tomando como referencia que en caso de reanudarse la competencia en el tramo final del año, lo más factible es que sea sin público en los estadios.

En 9 de Julio de nuestra ciudad se determinó, que ante la decisión de Marcelo Werlen de pasar a la Coordinación general del fútbol del Club, sea Gustavo Giorgi quien asuma la dirección técnica del primer equipo tras haber sido ayudante de campo hasta el pasado 15 de marzo, cuando se disputó el último partido en el Regional Amateur. El entrenador mencionó que tiene en mente afrontar este desafío, cuando sea el momento de saltar otra vez a la cancha.

No obstante, ayer surgió desde Sunchales la noticia que Unión no tiene definida la continuidad de Marcelo Milanese, cuyo contrato venció el 30 de junio, para la nueva temporada del Federal A, recordando que no se estableció todavía como se terminará el torneo inconcluso por la pandemia del coronavirus. De acuerdo a lo publicado por el sitio meridianodigital.com.ar, Giorgi podría ser una alternativa si Milanese no sigue, aunque también está en análisis el nombre de Silvio Carrario para ponerse el buzo.