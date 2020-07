Recuperarán predios ferroviarios con programa de generación de empleo

Los ministros nacionales Mario Meoni y Daniel Arroyo, siguiendo las indicaciones del Presidente Alberto Fernández, firmaron ayer un importante convenio marco que tiene como finalidad la recuperación de los predios ferroviarios no operativos, agregando valor y potenciando los recursos humanos y económicos, y principalmente generando nuevas fuentes de trabajo para las cooperativas, beneficiarios de planes sociales y sectores más vulnerables de la sociedad y así lograr su inclusión a partir de capacitaciones, asistencia y trabajos comunitarios.

De la firma del convenio marco además participaron el presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras, cuyo organismo tiene alcance territorial a nivel nacional en lo referente a la gestión de recursos humanos y formación y capacitación en materia ferroviaria; y los secretarios Alicia Soraire (Abordaje Integral), Emilio Pérsico (Economía Social) y el subsecretario Gustavo Aguilera (Asistencia Crítica).

El Ministro de Transporte, Mario Meoni celebró que “esto nos va a permitir, a través de Trenes Argentinos Capital Humano que tiene la capilaridad territorial extraordinaria porque llega prácticamente a todas las localidades de la Argentina, poder implementar políticas que le permitan a la gente acceder al trabajo, y que a su vez nos permita a integrarlos con la comunidad. Hay muchas estaciones no operativas y predios no operativos de ferrocarriles que no están siendo utilizados, que no generan trabajo, que generan estados de abandono y de impacto ambientales negativos en toda la Argentina”. En esta línea, Meoni agregó que el objetivo es “llegar a todo el país para volver a darle el valor que tiene cada uno de los predios ferroviarios, integrándolos con las posibilidades de trabajo, capacitación y con que esas personas puedan volver a reinsertarse al trabajo comunitario en cada uno de esos lugares”.

Meoni también destacó las “mejoras ambientales y de limpieza, la posibilidad de construir centros culturales y deportivos, que además que le den una articulación social plena a cada localidad. Así que no solamente vamos a estar firmando el convenio, no solamente vamos a estar poniendo los predios sino también tenemos la predisposición de poner presupuestariamente recursos para destinar a este programa y poder desarrollar integralmente un programa en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza el ministro Arroyo".

Respecto del tren sanitario, el Ministro de Transporte afirmó: “Vamos a estar cooperando con nuestra gente en cada lugar de la Argentina porque la Argentina es federal, tenemos que dejar de tener la mirada centralista que durante los últimos años ha impactado fuertemente en la Argentina y que ha significado el abandono de miles de ciudadanos, ciudades y localidades”.

Por su parte, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, indicó los dos ejes centrales del convenio: “Uno es en el marco del plan 'Potenciar Trabajo', que para nosotros es central ya que queremos que las personas que están en planes sociales o integran cooperativas puedan trabajar, capacitarse y vincularse con distintos sectores productivos en este caso con los predios de los ferrocarriles. Mucho de lo que hace el Ministerio de Transporte y Trenes Argentinos va a dar seguramente posibilidades de trabajo, de capacitación y preparación a muchas personas que hoy tienen planes sociales y que están buscando dar el salto, pero todavía no pudieron”.

“Lo segundo es algo histórico, que es el tren sociosanitario. La posibilidad federal de ir a pequeños pueblos, porque cuando llega el área social lo que se genera es todo un trabajo integrado de distintas áreas, como salud o políticas de género. Hay una historia muy fuerte de este tren sociosanitario y el apoyo social que implica a los pequeños pueblos y localidades. Por eso es muy importante este convenio: trabajo, tren, federalismo, y la puesta en marcha de la política social desde abajo”, agregó Arroyo.

El tren sociosanitario tiene como principal objetivo brindar asistencia médica, análisis clínicos, realización de trámites y documentación, atender los problemas de género, y lograr que los pueblos y ciudades de todo el país, por medio de un Estado presente, accedan a las herramientas básicas de contención, educación, entrenamiento y cultura.

Es importante aclarar que estos anuncios se enmarcan en la firma del convenio que realizaron el Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación vinculado a la colaboración, articulación y asistencia para optimizar los recursos disponibles en ambas áreas y así crear programas, proyectos, actividades y acciones tendientes a la protección social de personas vulnerables y su acceso -en condiciones de igualdad- a los servicios públicos de transporte de pasajeros y todas sus modalidades.

Por su parte, el Presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras, agradeció la presencia de los dos ministros quienes se acercaron al Museo Ferroviario para realizar la firma del convenio, y manifestó que “es un honor asumir esta responsabilidad desde Trenes Argentinos Capital Humano”.

La mirada de potenciar la articulación entre los ministerios y desarrollar las cooperativas y los trabajos comunitarios como política social generadoras de empleo que tiene el Gobierno Nacional en todas las áreas del Estado, -y puntualmente en la temática de transporte a través del Ministro Mario Meoni-, resulta esencial para la creación de nuevos puestos de trabajo, la participación de jóvenes dentro del sistema, y el cumplimiento de tareas y funciones que alcancen más eficacia en la rehabilitación de maquinaria, el armado de nuevas políticas públicas y el mejoramiento del servicio.