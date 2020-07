El Súper TC2000 apunta a comenzar en Córdoba Deportes 25 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Oscar Piumetto, presidente del Córdoba Automóvil Club (CAC) la entidad que administra el autódromo Oscar Cabalén de camino a Alta Gracia, comentó que hay un pedido de fechas del Súper TC 2000 para el 16 de agosto.

"La semana que viene volveremos a llevar a cabo pruebas, solo con las categorías provinciales, y respetando los protocolos que presentamos, con seis autos por día y cada uno tendrá dos mecánicos y el piloto", mencionó. Si no se registran inconvenientes durante los test, se evalúa organizar una prueba del Córdoba Pista, que podría estar corriendo entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto. "Podrían correr dos categorías por día. Así no reunimos a mucha gente", aseguró.

Ese fin de semana permitirá conocer cómo se respondió en cada protocolo, y prepararse para llevar a cabo una semana más tarde un evento con Súper TC2000.

"En este caso se deberá tener en cuenta la presencia de unas 200 personas por día, sumando a los oficiales deportivos, servicio médico, personal nuestro, de la categoría y de la TV", remarcó Piumetto sobre la cantidad de personas diarias en el evento.

Uno de los temas por resolver es el traslado del equipo Fiat Racing que está a cargo de Ulises Armellini desde su taller en San Nicolás, siendo el único que no está radicado en la provincia de Córdoba. Además, también se debe evaluar la presencia de los equipos de Fórmula Renault 2.0 y Fiat Competizione. Cada categoría tendrá un día de actividad, con el protocolo establecido.

También está previsto que si todo se desarrolla normalmente, y no existen complicaciones en la provincia, se analiza que TC2000 y Top Race corran el 23 y 30 de agosto, respectivamente, teniendo el autódromo cordobés una continuidad de eventos en el mes.