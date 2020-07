La vivienda después del coronavirus Información General 25 de julio de 2020 Por Esteban Soldano Leer mas ...

Si se va a hacer mas vida de barrio, trabajando más tiempo desde sus hogares, es lógico pensar que las viviendas deberán ser más espaciosas y los edificios de oficinas más pequeños. Está claro que el coronavirus conducirá a un "cambio de valor" en el diseño de la vivienda , frenando la tendencia actual de las micro-viviendas porque "nadie quiere menos espacio". Es muy probable que los ambientes y balcones sean más grandes, mejor pensados y orientados.

No conozco a nadie que necesite menos espacio, o quiera menos espacio, especialmente los jóvenes, todos quieren más espacio, la pandemia está obligando a los arquitectos a pensar mucho más sobre servicios como terrazas y balcones .

"Ya sea que haya una pandemia o no, es realmente importante tener esos espacios al aire libre", "Creo que va a haber un cambio de valor".", dijo la arq.Alison Brooks en una entrevista en vivo como parte de VDF.

Mientras que Luke Hayes, el arquitecto que ha trabajado en numerosos proyectos de vivienda para clientes individuales, desarrolladores a gran escala y autoridades locales, dijo que el coronavirus estaba obligando a una reevaluación de cómo se diseñan las viviendas.

"Todos están prestando mucha más atención a los lugares donde puedes estar afuera sin estar en la calle".

Brooks dijo que detectó un renacimiento en la arquitectura de viviendas de alta calidad en el Reino Unido y más allá, y un cambio en los valores entre arquitectos y clientes.

"Ya está ocurriendo un cambio de valor y todos están pensando mucho en cómo deberíamos vivir juntos en el futuro y cómo podemos vivir mejor juntos en términos de cuidar el planeta, el medio ambiente, nuestros vecinos, las personas que nos mantienen vivos y mantennos a salvo ".

"Creo que con demasiada frecuencia el modelo de casa pequeña se ha utilizado para maximizar un sitio en términos de densidad y maximizar los ingresos y no proporcionar el tipo de espacios en los que las personas pueden permanecer durante mucho tiempo".Estos han sido promocionados como una solución a la crisis de la vivienda en ciudades como Londres y Nueva York.

Brooks fue uno de los diseñadores del proyecto de vivienda Accordia, ganador del Premio Stirling .

."No será como si todos nos mudáramos a las celdas para aislarnos", dijo. "Creo que ocurrirá lo contrario. Todos queremos estar juntos y todos queremos esa experiencia real en tiempo real con personas que amamos y personas que ni siquiera sabemos que amamos. Y, ya sabes, la arquitectura debería facilitar eso".

"Necesitamos lugares generosos y adaptables que las personas puedan alquilar o comprar y permanecer allí durante muchos, muchos años", dijo Brooks. "Desde mi punto de vista, esa es la forma más sostenible de proporcionar viviendas. Cómo lo logramos, cómo lo hacemos asequible es el gran desafío".



CASAS ANTES QUE

DEPARTAMENTOS

Los edificios de gran altura fueron diseñados para organizar a tantas personas como sea posible en un solo lugar. La salud y la higiene no fueron consideradas. En tiempos de pandemia, es necesario reducir el contacto con todo lo que se usa en edificios de varios pisos: elevadores, botones de elevadores, manijas de puertas, superficies y, sobre todo, vecinos.

Después de un autoaislamiento forzado en diferentes pisos sobre el suelo, a menudo sin balcón o terraza, todos quieren desesperadamente tener una casa. Puede ser pequeño, pero con un patio y una terraza donde se puede tomar un café por la mañana.

A lo largo del tiempo, la función principal de la casa fue la seguridad. Inicialmente, sirvió como escondite del mal tiempo y de los animales depredadores. Luego, se construyeron fortalezas de piedra para evitar que el enemigo entrara. Hoy, las personas necesitan una casa que pueda proporcionar aislamiento social de manera efectiva.

Más que un escape del caos rutinario y urbano, la casa ahora ofrece un retiro de virus e infecciones. La urbanización da un paso atrás a medida que nos trasladamos a pequeños pueblos y suburbios de la ciudad.



EL HOGAR COMO

LA NUEVA OFICINA

Durante la cuarentena, la mayoría se ve obligada a trabajar desde casa. Habrá personas que, el primer día después de la cuarentena, competirán para reunirse con colegas y tomar el café de la oficina. Pero habrá quienes no quieran regresar a la oficina.

Se prestará más atención a la disposición del lugar de trabajo en el hogar. La organización espacial cambiará, ya que el lugar para trabajar en casa ya no será un escritorio con una parodia de una silla de oficina y una lámpara, colocada en algún lugar en la esquina de la sala de estar o debajo de las escaleras. Ahora será una habitación completamente separada con grandes ventanas, cortinas opacas y muebles cómodos. Estará técnicamente equipado y con aislamiento acústico.

En respuesta, las oficinas harán más esfuerzos para recuperarnos. Todo lo que tienen las principales empresas se convertirá en algo común.



LA AGRICULTURA

URBANA SE GLOBALIZA

Solía ​​estar de moda comenzar pequeños jardines cerca de casas o balcones, pero ahora será un boom. Como nos dijeron nuestros abuelos, la jardinería es calmante. Está comprobado que la interacción física con las plantas vivas es buena para nuestra salud mental.

Cultivar lo que come es agradable y le brinda cierta libertad de su rutina diaria, particularmente durante el autoaislamiento. La cuarentena es quizás el mejor momento para conocer más sobre los jardines interiores: cómo cultivar plantas a partir de semillas y crear una ración de alimentos, incluso para quienes viven en un edificio de varios pisos. Además de producir alimentos, los jardines interiores pueden proporcionar oxígeno. La tendencia en los fito-muros ha existido durante muchos años, pero no hemos explorado todo el potencial que ofrece para el diseño de interiores.

Ir más profundo también es una opción, como en la reciente película de Guy Ritchie Gentlemen, donde se produce marihuana en plantaciones subterráneas. Podría desarrollar un sótano subterráneo con un jardín, una fábrica de mini quesos o una bodega. Por supuesto, necesita equipo adicional aquí: iluminación artificial, filtración de agua y aire, fertilizante para el suelo. Pero valdría la pena para tomates frescos.