Pichetto cuestionó a personajes secundarios

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El flamante integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) Miguel Ángel Pichetto cuestionó ayer a los "personajes secundarios" del Frente de Todos que tienen "una mirada ideológica radicalizada" y que "afectan la autoridad y debilitan la figura" del presidente Alberto Fernández.

"Al Gobierno lo veo en un momento difícil. La semana pasada fue muy mala, en orden a expresiones políticas que han debilitado a la figura del Presidente", sostuvo el ex senador nacional.

En declaraciones radiales, el ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio lamentó "las permanentes declaraciones de personajes secundarios" de la alianza oficialista, a los que acusó de "tener una mirada ideológica radicalizada".

"Eso afecta a la autoridad, que es el valor central del Presidente", advirtió Pichetto.

Y reiteró: "Son todas figuras que están en la periferia, pero que aparecen de manera muy radicalizada cuestionando la autoridad presidencial".

En ese sentido, el ex jefe del bloque peronista en el Senado analizó que "en general, en el peronismo cuando gobierna se cuida la figura presidencial".

"No sorprende, era previsible. El Frente de Todos es una coalición y algunos sectores tienen una mirada radicalizada, de izquierda", indicó el dirigente opositor.

Por otra parte, al ser consultado sobre la actualidad de Juntos por el Cambio, Pichetto afirmó que hay "un escenario de mayor debate y mayor participación, es más democrático, no es vertical".

"Liderazgo no significa candidaturas, son conceptos diferentes. Es prematuro empezar a hacer análisis político de cara al 2023", señaló el ex legislador, quien destacó las figuras del ex presidente Mauricio Macri y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.