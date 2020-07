El homenaje a Pedro Aznar en su cumpleaños Información General 25 de julio de 2020 Redacción Por Charly García, Serrat, Pablo Milanés, León Gieco y muchos artistas más, en un emotivo homenaje a Pedro Aznar por su cumpleaños. Le regalaron una preciosa versión de “A cada hombre, a cada mujer”, grabada en cuarentena. El video comienza con un hermoso saludo de Charly, y culmina con un conmovedor mensaje del músico catalán.

FOTO ARCHIVO// PEDRO AZNAR // Celebró con un recital por streaming.

Pedro Aznar celebró su cumpleaños con un show por streaming en el que el público disfrutó algunas de sus canciones más lindas y también clásicos de todos los tiempos. Sin embargo, el broche de oro de la noche fue cuando varios de sus amigos músicos se unieron para regalarle una preciosa versión de “A cada hombre, a cada mujer”.

Bajo la dirección y producción de Lito Vitale, los artistas cantaron juntos la canción para él, que comenzó con un saludo de Charly García y culminó con un inesperado mensaje de cumpleaños de Joan Manuel Serrat.

“Hola pureta. ¡Feliz cumpleaños! Llamame, así escuchamos algo. Bueno, te quiero mucho”, le dijo el ex Sui Generis; mientras que el reconocido compositor español expresó: “Mi querido y admirado amigo, ¡qué bien que cumplas años!. Es una certeza de que estamos vivos para alegría tuya, para alegría mía y para alegría de todos los que te quieren. Un fuerte abrazo Pedro”, publicó Teleshow.

David Lebón, León Gieco, Carlos Vives, Jairo, Pablo Milanés, Sandra Mihanovich, Eve Aznar, Víctor Heredia, Fabiana Cantilo, Chico César, Lito Vitale, Manuel García, Adriana Varela, Suna Rocha, Nano Stern, Teresa Parodi, Nito Mestre, Juan Carlos Baglietto, Roxana Amed, Piñón Fijo, Eruca Sativa, Soledad Pastorutti, Eva Ayllón, Hilda Lizarazu y Abel Pintos participaron del emotivo homenaje.

A ellos los acompañaron Lito Epumer, en guitarra; Cristian Judurcha, en batería; Ramiro Gallo, en violín; y Andrés Beeuwsaert, en piano.

El espectáculo de Pedro contó con un repertorio muy diferente a lo que escuchado en sus últimos shows. El tema de apertura fue “Start Me Up”, de Mick Jagger y Keith Richards; y le siguió “Bluebird”, de Paul Mc Cartney. Fueron dos versiones inolvidables. La lista de canciones viajó por distintos compositores, entre ellos Freddie Mercury, Charly García, León Gieco y Javier Martínez.

A Pedro lo acompañaron Alejandro Oliva, en percusión; Federico Arreseygor, en teclados; Julián Semprini, en batería; y Coqui Rodríguez, en guitarra.

Las entradas del concierto, que estará disponible on demand hasta el próximo 2 de agosto, tienen un valor de 500 pesos y se pueden comprar en Tickethoy.