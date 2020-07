Márquez fue autorizado para correr el domingo Deportes 24 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO MUNDO DEPORTIVO EN TIEMPO RECORD./ El piloto español fue operado el martes.

El piloto Marc Márquez recibió ayer la aprobación de los médicos del Mundial de MotoGP por lo cual competirá en el Gran Premio de Andalucía que se llevará a cabo el fin de semana en el Circuito Jerez-Ángel Nieto. Márquez, quien fue operado con éxito el pasado martes en Barcelona tras sufrir una fractura de húmero en el hombro derecho, fue supervisado por los doctores y como el resultado fue satisfactorio, tiene el visto bueno para subirse a la moto y disputar la competencia.

El hecho de que en la operación se confirmara que el nervio radial no había quedado afectado con la caída supuso una inyección de moral para Márquez, que saldrá a la pista este domingo para sumar algunos puntos que pueden ser decisivos en un Mundial acortado por el impacto del coronavirus. El piloto de Cervera que corre con Honda en el Mundial de MotoGP no está obligado a tener que salir hoy a los entrenamientos libres y así podría ganar un día de recuperación del brazo junto a su fisioterapeuta mientras que, para estar en la parrilla de salida del próximo domingo, necesita disputar el sábado la sesión de calificación y hacer unos cronos competitivos-.



ESPERANZADOS

El director deportivo del equipo Honda Racing Corporation (HRC), el español Alberto Puig, confirmó que la presencia del seis veces campeón del mundo en la fecha del domingo estará condicionada a su rendimiento en los ensayos oficiales del sábado. "Desde el domingo las cosas han ido tan rápido que estamos sorprendidos. Sí es arriesgado, analizaremos si es capaz de completar la distancia de la carrera o no. Si fuese un circuito nuevo sería más difícil, pero han estado rodando aquí durante cuatro días, así que tenemos la puesta a punto de la moto", explicó el director de su escudería en declaraciones reproducidas por el diario Sport.

Por su lado, el jefe de la Comisión Médica del MotoGP, el español Ángel Charte, señaló que la revisión médica practicada al piloto tras la operación "ha sido perfecta".

"Márquez tuvo una lesión con una fractura con diáfisis en la zona media del húmero derecho, de la que fue operado en Barcelona, en donde se le colocó una placa de fijación, y el piloto, que según el código médico que hicimos con 48 horas de anticipación tiene derecho a optar a volver en la siguiente carrera", argumentó.



MAS RECUPERADOS

En tanto, el español no será el único que tratará de sobreponerse al dolor, ya que Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) y Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) también pasaron una revisión médica que acreditó que están aptos para correr después de sus respectivas lesiones en el primer GP del año de la categoría reina.

El español Rins se dislocó el hombro derecho el pasado sábado y además se fracturó sin desplazamiento el trocánter mayor del hombro con afectación de un músculo y desde el domingo comenzó con una intensa rehabilitación para acortar los plazos y estar en la segunda cita de Jerez.

Por su lado, el británico Crutchlow fue operado el pasado miércoles tras sufrir una lesión en el escafoides de la mano izquierda y, tras ser supervisado por los médicos, se probará este viernes para intentar participar en el Gran Premio de Andalucía.