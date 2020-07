Comité de Bioética detalló su funcionamiento al Concejo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde Concejo Municipal ayer se difundió un parte de prensa ofreciendo detalles del encuentro entre los ediles y el Comité de Bioética Sunchales, información que se reproduce a continuación.

Este grupo comenzó a funcionar en el marco de la pandemia de covid-19, inicialmente a instancias del Comité Médico, y luego fue institucionalizado a través del Decreto Nº 2930/2020 del Ejecutivo Municipal local.

La nueva conformación, la cual es presidida por el Dr. Eduardo Grosso, está integrada por catorce personas de distinta profesión, orientación, edades y experiencias de vida muy variadas. De esta manera, se desarrollan diferentes debates, con el objetivo de brindar asesoramiento, sin cumplir con funciones ejecutivas ni decisivas. Tal como lo establece el Decreto antes mencionado, no tiene carácter de tribunal, siendo los dictámenes y las recomendaciones emitidas de carácter no vinculante.

Tal como se expresa en una nota elevada al Concejo por el Comité, el mismo “se creó ante la emergencia del covid-19, para asesorar a grupos médicos que debieran tomar una decisión difícil y terminante. Luego, al no aparecer casos críticos (por el momento), mutó hacia el análisis, tratamiento y posterior dictámenes de temas relacionados con la pandemia. De esta forma se abordaron cuestiones como comunicación, cuarentena, recursos humanos y su relación con la Bioética, por nombrar algunos”.

Se destaca además que el grupo trabaja "ad honorem”, cumpliendo con la confección de las actas sobre los temas tratados en reuniones semanales. Además, sus integrantes se encuentran abocados a la elaboración de un reglamento interno que determine claramente cargos, funciones y objetivos.

Tal como también se define en la misma nota, “la Bioética es una disciplina explícitamente orientada a tener un impacto práctico, es decir a orientar la conducta humana en situaciones concretas, frente a opciones o elecciones que implican juicios y toma de decisiones controvertidas. Por consiguiente, no puede resumirse a un discurso de especialistas o a un debate de intelectuales. Más que elaborar doctrinas, la tarea de la Bioética sería la de hacer madurar una conciencia pública, que obligue a encontrar una resolución correcta”.





Con la Asociación de Bomberos Voluntarios



Días pasados, el Concejo Municipal en pleno asistió a las instalaciones de Bomberos Voluntarios de Sunchales.

La reunión fue convocada por los integrantes de la Comisión Directiva de la entidad, para brindar detalles de su situación actual, principalmente, lo referido a los costos de mantenimiento y los recursos mensuales con los que cuentan.

Además, se abordaron cuestiones generales de las instalaciones edilicias, el equipamiento, los proyectos y servicios que prestan los bomberos voluntarios, quienes asisten no solo a Sunchales sino a una gran zona de influencia.