Suma a Funes y Granadero Baigorria Información General 24 de julio de 2020 Redacción Por El domingo próximo, el ciclo llegará por primera vez a las dos localidads vecinas a Rosario con espectáculos para todos los gustos. Además, suma el Primer Festival Cultural Virtual “Río Rosa”.

FOTO SCS// LA SEGUIMOS EN VIVO// El festival cultural virtual proseguirá durante el fin de semana.

De jueves a domingo, como ya es un clásico de los santafesinos, el ciclo La Seguimos En Vivo propone nuevos shows de música de todos los géneros. Este fin de semana se suman dos localidades: Granadero Baigorrria y Funes.

Y también llega el Primer Festival Virtual Cultural “Río Rosa”, con shows de música en vivo, galería de emprendedores e intervenciones artísticas, fotografía experimental, DJ en directo, segmentos sorpresa, sorteos y juegos interactivos para que el público participe desde su casa.

Habrá, asimismo, una tienda virtual de arte donde el público podrá recorrer online las categorías de productos de emprendedores y artistas locales y adquirir lo que allí se ofrece.

La Seguimos En Vivo es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Provincia, sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas. Los Shows pueden ser vistos por el sistema de streaming y tienen lugar en distintos espacios culturales de la provincia. Cabe destacar que los espectáculos se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Este ciclo tiene la particularidad que permite a los artistas usar el esquema de “gorra virtual” para monetizar sus shows: el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.







Reconquista



Jueves 23 de julio, en el Teatro Español se presenta “Voces de Intiyaco”.



Grupo con casi 20 años de recorrido, nacido en el corazón de la cuña boscosa santafesina, el pueblo de Intiyaco (“Sol y Agua o Aguada del Sol, en quechua). Folclore de proyección, con ensambles y arreglos magníficos. Voces de Intiyaco es un proyecto con ideas y nuevas perspectivas. Desde el norte profundo de Santa Fe a todo el mundo. Integrantes: Alexis Quatrin (Calchaquí ) en batería, Gabriel Bazán (Calchaquí) en bajo y coros, Tiago Canteros (Intiyaco) primera voz, Lisandro Rivoira ( Calchaquí ) guitarra eléctrica , Mauri Vicentin (Calchaquí) piano y acordeón, Fabián Canteros (Intiyaco) guitarra y segunda voz, Oscar Ayala ( Intiyaco) guitarra.







Venado Tuerto



Jueves 23 de julio, en el Teatro Provincial Ideal, “Damas de Negro”.



Una banda nacida en Venado Tuerto, una creación artística y proyecto itinerante del “Negro” Edgardo Vélez, quien asegura que la música del grupo “es un viaje por las canciones autóctonas y urbanas del cancionero argentino”, pero “no es raro que convivan en una misma presentación el folclore, el rock, el bossa nova, es decir, aquellas canciones hermosas e inoxidables que casi todos conocemos”. Integrantes: Edgardo Vélez (piano y dirección); Silvina González (voz), Gianna Medina (voz), Julia Roberto (voz).







Rafaela



Viernes 24 de julio, a las 20, en el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” llega el Chamamé de la mano de Miguel Figueroa y Silvit Yori



Miguel Figueroa y su grupo Amanecer Campero, con su actuación musical con chamamé del mejor, y la performance teatral a cargo de la actriz Silvit Yori son las propuestas de este viernes en la Perla del Oeste.







Santa Fe



Viernes 24 de julio, a las 21, en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, llega la banda de Rock “Nada Más Y Nada Menos”.

La banda de rock santafesina nacida en 2011 integrada por Pablo Menéndez, Irene Marchi, Emilio Marchi y Matías Allende, fue ganadora de la Bienal de Arte Joven en 2014, y propone un equilibrado set de temas que combina el rock alternativo con el duro.

Sábado 25 de julio, a las 21, en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, se presenta el “Grupo Cali”.



Banda conducida por Darío Zanco, nacida en Santa Fe capital en 1989. Más de tres décadas tocando música popular, preferentemente tropical, con la cumbia como su mejor exponente.

Domingo 26 de julio, a las 20, también Centro Cultural Provincial Paco Urondo llega Laser Flip y Dante Leonel.



Laser Flip



La banda indie pop punk/rock alternativo de Santa Fe, que surgió a principios de 2018, grabó su primer material de estudio, “Sigo”, a mediados de 2019. Las 4 canciones de ese EP, y mucho más, será presentado en un set muy atractivo.



Sus integrantes son Pablo Guastavino (guitarra y voz); Lucas Díaz Hernández (batería); Alejo Ruiz de Azúa (guitarra y voz); Martín Leal (guitarra y sintetizadores), y Franco Benitez (bajo).







Dante Leonel



Cantautor santotomesino que usa su guitarra criolla y la computadora para hacer canciones pop y folk con herramientas de electrónica, presentará un set de canciones con textura electroacústica.







Rosario



Viernes 24 de julio, a las 22, en Sala Lavardén, “Ilustrasónicos”.



El show combina en vivo dos disciplinas artísticas: la pintura y la música. La realización de la obra plástica, en esta ocasión, estará inspirada en temas tributo a The Beatles, que la banda ejecutará en vivo. Integrantes: Nico Boixader (pintura y percusión), Rodrigo Zacarías Both (piano), Darío Serpi (saxo tenor y flauta traversa), Marcelo Sali (batería), Marcelo Rossia (contrabajo eléctrico).







Sábado 25 de julio, a las 22, en la Sala Lavardén, “Los Cuentos de la Buena Pipa”.



Por curiosos, siempre buscaron quebrar los límites de la canción para abrirle la puerta a una fusión inagotable de diversos géneros musicales: música electrónica, cumbia, rock, psicodelia. Tienen tres discos grabados: Así Gritó el Dictador (independiente, 2012); ¿Qué es el Laberinto? (EMR, 2015), y El Río Curvas (independiente, 2019). Integrantes: Eduardo Bonfatti / Voz, Guitarras, Sintetizador, Programaciones, Autor, Productor, Nicolás Cassale / Bajo, Contrabajo, Composición, Productor, Eric Flägel / Batería, Lisandro Nicolás Valls / Guitarra eléctrica, Martín Sanabria / Percusión.







Domingo 19 de julio, de 21 a 23, también en Sala Lavardén llega el primer “Festival Cultural Online Río Rosa”.



Shows de música en vivo con Xpiral, Seimur y Manu Piró. Galería de emprendedores e intervenciones artísticas: peluquería (tendencias y cuidados), fotografía experimental, DJ en directo, segmentos sorpresa, sorteos y juegos interactivos para que el público participe desde su casa.



Tienda virtual de arte: el público podrá recorrer online las categorías de productos de emprendedores y artistas locales y adquirir lo que allí se ofrece.







Granadero Baigorria



Sábado 25 de julio, a las 19, llega un show imperdible del bandoneonista, director de orquesta, arreglador y compositor Cholo Montironi.



Este año este gran músico argentino cumplirá 90 años. Debutó en 1942 tocando en la Orquesta Típica Astral que dirigía Nicolas Trivisonno y Adolfo Moriconi.







Funes



Domingo 26 de julio, a las 19, se presenta Liverd Bird.



Banda formada con músicos de Rosario, Funes y Roldán, e integrada por Juan Manuel Acedo Stone, quien sumó a colegas con amplia experiencia en escenarios nacionales y en la grabación de discos de importantes artistas del país. Su sonido combina estilos como el rock canción, indie y rock&pop, y lo definen como “buena música para disfrutar”. Integrantes: Juan Manuel Acedo (voz y guitarra), Ruben Grivarello (bajo y voz), Pitu Rossi (batería), Julian Vega (teclado y voz ), Franco Alessandria, y Huevo Alabern (guitarra).