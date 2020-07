No se empezaría a vacunar hasta 2021 Internacionales 24 de julio de 2020 Redacción Por SEGUN UN FUNCIONARIO DE LA OMS

GINEBRA, Suiza, 24 (AP). - El estado de las investigaciones para encontrar una vacuna contra la Covid-19 y las precauciones que se deben tomar apuntan a que la población no empezará a ser vacunada antes "de la primera parte del año 2021", dijo un alto responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Hay que ser realistas en relación con los tiempos. No importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que una vacuna es segura y efectiva, y esto toma su propio tiempo", reconoció Mike Ryan, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS.

"Estamos apurando las cosas todo lo que se puede, pero esto no significa bajo ninguna circunstancia que vamos a tomar atajos en lo referido a la seguridad", recalcó el médico y alto directivo de la OMS en una sesión informativa dirigida al público en general a través de las redes sociales.

En esa sesión, en la que también participó la responsable técnica de la célula de gestión de la pandemia, María von Kerkhove, se recordó que no hay que tener expectativas desmesuradas y creer que la vacuna será una solución absoluta.

Ryan recordó que ninguna vacuna es 100% efectiva y mencionó el caso de la que existe contra el sarampión y que es considerada entre las que tienen mayor efectividad, que en este caso llega al 95%.

Otro aspecto para tener en cuenta será la duración de la inmunización que ofrezca la vacuna.

Cada vez son más las vacunas -entre las 23 que han alcanzado etapas más avanzadas en investigaciones en distintas partes del mundo- que están llegando a la fase 3, que implica que tras haber demostrado ser seguras y con cierta eficacia, pueden empezar a ser administradas a miles de personas. Se trata de la etapa previa para la aprobación de una vacuna por parte de las autoridades sanitarias de los países.

En los últimos días, dos laboratorios -Moderna de los Estados Unidos y el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford de Inglaterra- se convirtieron en los primeros en anunciar que sus potenciales vacunas habían tenido los efectos deseados en la fase 1 de sus respectivas pruebas.