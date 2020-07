La Fórmula 1 no irá a Hockenheim Deportes 24 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los directivos del circuito de Hockenheim, en Alemania, descartaron ayer la posibilidad de celebrar este año un Gran Premio de Fórmula 1, chance que se barajó como una alternativa de emergencia en el calendario de la categoría.. "Siempre hemos tratado de encontrar una solución. Sin embargo, siempre nos hemos atenido a nuestra norma de que no debemos cargar con los costos. Al final no llegamos a un acuerdo", comentó el director ejecutivo Jorn Teske, en declaraciones a la agencia de noticias DPA.

El tradicional circuito en el suroeste de Alemania era una alternativa en el menguado calendario de la Fórmula 1 por la pandemia de coronavirus y se había insinuado la chance de correr al menos un Gran Premio ante pocos espectadores. "Esto no es factible debido a las normativas del estado federado de Baden-Wurtemberg", añadió Teske en relación con las medidas aplicadas para evitar contagios en la región. Mientras tanto, los responsables del circuito de Nurburgring, otro escenario tradicional de la Fórmula 1 en Alemania, confirmaron que han mantenido conversaciones con los organizadores sobre un posible regreso de las carreras.

El último Gran Premio de Fórmula 1 en Nurburgring tuvo lugar en 2013 y desde entonces se ha estado hablando de su reanudación. Debido a la pandemia hasta ahora se programaron 10 carreras para esta temporada de F-1 pero los responsables esperan que se puedan celebrar de 15 a 18 competencias.