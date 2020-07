Cierre de un consulado de China Internacionales 24 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS 24 (AP). Estados Unidos le ordenó a China que cierre las operaciones de su consulado en Houston, (estado de Texas), en un movimiento diplomático que sorprendió al mundo y colocó la disputa entre ambos países ante una nueva fase.

El régimen prometió responder y su objetivo será, probablemente, la oficina consular norteamericana en Chengdu, clave para las misiones en Tibet, un área siempre sensible.

De inmediato, al conocerse la noticia, un llamado al teléfono rojo del consulado en Houston dio una orden directa: quemar todos los documentos confidenciales que estuvieron archivando durante años.

Los sesenta empleados que allí trabajan a diario comenzaron a moverse con rapidez. El mandato fue cumplido de manera absoluta. A tal punto que el humo que comenzó a salir del edificio del Montrose Boulevard de la ciudad texana, reclamó la presencia de los bomberos para sofocar las llamas.

¿Qué información querían transformar en cenizas los diplomáticos chinos? Para las autoridades norteamericanas el consulado era el "epicentro" de espionaje del régimen en los Estados Unidos. Eso dejaron ver en un principio al afirmar que Beijing estaba dirigiendo "operaciones ilegales de influencia y de espionaje en forma masiva".

David Stilwell, quien tiene a cargo la política para el Este de Asia y el Pacífico del Departamento de Estado, fue más directo en una entrevista con The New York Times. "Tuvieron un comportamiento subversivo", dijo el funcionario de la administración de Donald Trump.