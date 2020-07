"El niño necesita ser niño, no lo quieren entender" Deportes 24 de julio de 2020 Redacción Por Rubén Rossi, Director Deportivo de Ben Hur, analizó en diálogo con LA OPINION la problemática del fútbol formativo. Quien también es asesor e instructor de Conmebol, se refirió a los casos de patria potestad y otros temas.

(Por Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION).- En un tiempo muy difícil para el fútbol, todo el deporte en general, a tono con lo que pasa en nuestro país y el mundo, pudimos dialogar varios minutos con Rubén Rossi. Con el actual Director Deportivo de Sportivo Ben Hur siempre es un placer escuchar sus apreciaciones sobre la formación del futbolista, un tema que desde hace algunas décadas se ha convertido en una de las problemáticas más analizadas. Dinero, resultados, terceros con ideas equivocadas, valores que se confunden, etc, aparecen en menor o mayor medida para generar situaciones conflictivas donde generalmente se perjudican todos: jugadores, padres y clubes.

Quien fuera campeón mundial juvenil en Japón durante 1979, en el recordado equipo dirigido por el Flaco Menotti donde brillaron Diego Maradona y Ramón Díaz, y que profesionalmente fue reconocido trabajando en la Coordinación Juvenil de varios clubes importantes, entre ellos River Plate, nos pintó un panorama amplio en este aspecto.

- Rubén, sabemos que está trabajando con Conmebol. ¿De qué se trata específicamente su tarea?

- Estoy como asesor e instructor de Conmebol desde el año pasado. Ellos se contactaron conmigo, a través de Gonzalo Belloso y Mauricio Márquez, para sacar una serie de Manuales. Ya salió uno, el Manual de Estratega de selecciones juveniles, que fue presentado en el predio de AFA y donde estuve presente. Fui uno de los tres editores (junto a un brasilero y un paraguayo) que revisamos todos los contenidos, los desarrollamos con otra gente. Ahora estamos haciendo el Manual de Orientador de fútbol formativo, y estoy con el grupo de instructores que somos los que dictamos cursos y demás a todo un programa de desarrollo que lleva adelante Conmebol con sus Asociaciones afiliadas, que se llama Evolución.

- ¿Lleva adelante otros proyectos en esta área?

- Aparte estoy como Director del Area Metodológica de la Escuela César Luis Menotti. También doy charlas, el año pasado estuve en México, tenía programadas algunas actividades este año pero se paró por la pandemia.

- ¿Qué opinión tiene de lo que sucedió con los cinco chicos de quinta división de Ben Hur que solicitaron el pase por patria potestad?

- Es una situación muy complicada, muy compleja. Al Club le termina haciendo un daño terrible, a veces uno no logra entender ese tipo de situaciones porque pienso que Ben Hur le trata de dar lo mejor que puede en la medida de sus posibilidades. Y el jugador se termina yendo mas por una cuestión de los padres, lo cual descapitaliza el club.

Pienso que tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que estamos viviendo, donde cada vez a los chicos se los llevan mas chicos, en Buenos Aires hay infantiles que les pagan sueldo, y lo que hace eso es atentar contra la formación del niño. He tenido una larga trayectoria estando en un montón de clubes en la Argentina y nunca vi que a un chico a los 12, 13 o 15 años, porque siga en su club de origen después no tenga chances de llegar al fútbol grande. No tiene sentido, no es que le van a hacer un entrenamiento que en su club no lo podría hacer.

- Es una realidad donde los clubes más grandes terminan aprovechándose de los más débiles..

- Exacto. Entramos en eso que un club de Santa Fe mas poderoso se lleva un chico de Rafaela, y después un club de Buenos Aires se lleva el de Santa Fe, y luego una institución del exterior consigue llevarse al que está en Buenos Aires. Uno tiene que tratar siempre la posibilidad, aunque yo no tengo la verdad ni mucho menos, y no quiero criticar a los padres, de irse en las mejores condiciones porque es una forma de ser agradecido.

Hay mucha gente que trabaja, se preocupa de tratar bien al chico, de tener un proyecto deportivo y modelo de trabajo, en Ben Hur siempre lo hemos tenido. Pero también está en la conciencia de cada uno hacer como quiera. A mi me parece que si no hay una protección para los clubes, no sé como van a hacer en el futuro para sostenerse.

- Los clubes de AFA, en su mayoría, no intentan llegar a un acuerdo con los del interior...

- Cuando estuve en Colón habíamos hecho un proyecto con Ben Hur, que se había llamado Crecer Juntos, y que fue también con otros clubes del país. Si a nosotros nos gustaba un jugador de inferiores lo dejábamos en el lugar de origen, hasta que tenga una edad que se lo pueda llevar a una pensión. Porque esa es otra cosa criminal, tener un chico de 10 años en una pensión. El niño necesita ser niño, no lo quieren entender, por ejemplo en Finlandia que es uno de los países mas avanzados en Educación no le dan deberes, porque entienden que el chico necesita tiempo para jugar. Y aquí quieren que sea profesional a los 12 años, y normalmente el que lo es a esa edad, a los 18 es amateur. Se termina perdiendo.

- Además, es una edad donde el chico necesita ser contenido.

- He visto a los 12 años chicos con grandes condiciones, y muchos después no llegaron ni a quinta división. A la adolescencia se les aparece la rebeldía, el sexo y por ahí ese chico que le gustaba jugar, se cansó de las presiones a que lo sometieron y termina abandonando la actividad por no hacer algo progresivo. Usted vaya a ver un partido de fútbol infantil y parece que están jugando la final de la Champions League.

Se está llegando a un punto de locura, ¿sabe cuántos argentinos menores de 25 años hay en los ocho clubes mas poderosos de Europa?: uno, Lautaro Martinez en el Inter. Yo creo que el gran problema es porque si las raíces están podridas no pidan que después el árbol de frutos.

- ¿Cuál es el objetivo que se han fijado en Ben Hur?

- Siempre el objetivo fue desarrollar un proyecto y un programa que primero aglutine una gran cantidad de niños en el fútbol infantil y Escuelita, que puedan tener participación todos

y jugar la mayoría de las veces que se pueda. Y a través de esa base tener un programa donde ser respete una idea formativa en valores, no ganar de cualquier manera, respetando el juego. Creando una idea, un estilo futbolístico, un concepto de fútbol para desarrollarlo al máximo que podamos, y promover la cantidad posible mayor de jugadores a los equipos superiores. Es el gran desafío que tenemos.

- ¿Coincide en que hay una saludable renovación en las selecciones juveniles con Pablo Aimar y los demás técnicos?

- A mi me parece que Aimar, Placente, tienen mucho futuro, ideas futbolísticas muy claras. Son mas que nada formadores, tienen valores que transmiten y desde ese lugar el fútbol argentino está teniendo otro tipo de desarrollo. Apuntan mas a lo que yo considero asi. Por encima del resultado en inferiores está la formación. Ellos representan esa idea.

- ¿Cuál es su opinión de los representantes, en todo este tema?

- Digamos no me gusta generalizar. No tengo el placer de conocerlos a todos. Hay de todo, empresarios buenos, regulares o malos. Y otros que no son directamente representantes, pero simplemente andan con un teléfono celular y un maletín con algo de dinero, que terminan haciendo daño. Y hay otra cosa, cuando me dicen que los jugadores se van muy jóvenes de Argentina, yo pregunto ¿dónde están los jugadores?. Porque después terminan jugando en equipos de segunda línea o en países emergentes, porque precisamente el desarraigo es terrible.

- Le da mucha trascendencia al desarraigo..

- Cuando a mi me preguntan de la importancia del psicólogo en inferiores, les digo si, pero para trabajar en el desarraigo. Es terrible, es una situación muy difícil para un chico convivir con 60 personas que no conoce y en situaciones que no son los mejores desde lo afectivo.

- ¿Tiene contacto regularmente con Diego Maradona?

- No, la última vez que lo tuve fue en el Mundial de Rusia, cuando tenía un programa televisivo en Telesur y me entrevistaron. Víctor Hugo Morales le dijo que le iba a hablar una persona que lo conocía, y fue un grato momento. Me recordó como su compañero en esa gran selección juvenil y tuvo muchos elogios para conmigo como Coordinador y todo eso. Lo sigo considerando como cuando fui compañero de él, una persona excelente, compañero extraordinario. No es fácil ser Maradona para Maradona.