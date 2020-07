“Charla virtual: El agro y el actual gobierno K” Locales 24 de julio de 2020 Redacción Por Hoy a las 19 hs. se desarrollará la charla virtual “El Agro y el actual gobierno K”.

El encuentro digital es abierto al público y para quienes deseen sumarse podrán hacerlo a través de la plataforma zoom ingresando la ID de la reunión: 774 982 9262 y la contraseña, agro.

La disertación estará a cargo de Mario Barletta que se desempeñó como rector de la UNL en el período 2000-2007, fue intendente de Santa Fe de 2007 a 20011, diputado nacional de 2011 a 2015 y embajador en Uruguay durante 2018-2019, en la actualidad es uno de los referentes del radicalismo que integra Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe. Lo acompañarán el diputado nacional por Formosa, Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria de la Nación, contador público y productor agropecuario; y el diputado nacional por Entre Ríos, Atilio Benedetti, ex director del Banco Nación.

La charla ha sido organizada de forma conjunta por referentes de Cambiemos de la ciudad de Rafaela y Sunchales, siendo moderador el concejal Leonardo Viotti y presentadora María José Ferrero; presidenta del Concejo Municipal de Sunchales.

Queda abierta la invitación para todos aquellos que quieran participar, conocer y entender el momento que atraviesa este sector clave de la economía provincial.



SILOBOLSAS

Mientras en las últimas semanas no se detienen los ataques a los silobolsas en distintas regiones del país agrícola, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, desestimó ayer que estas agresiones se vinculen a una cuestión política y aseguró que se trata de "un asunto entre particulares". "No hay ninguna evidencia de que haya sido algo político", aseguró en diálogo con Dady Brieva en Volver Mejores, de El Destape Radio,y agregó: "Pusimos todo del Estado para identificar cada caso y saber quiénes fueron los causantes".