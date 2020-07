En la Provincia confirman otros 36 casos de Covid-19 Locales 24 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

GRAFICO SCS

La Provincia de Santa Fe sumó 36 casos positivos de Covid-19 por lo que el total desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha llegó a 436 contagios, según el reporte que el Ministerio de Salud presentó anoche. Los casos nuevos corresponden a las localidades de: 12 de Santa Isabel (contactos con casos confirmados); 11 de Rosario (3 contacto con caso confirmado, 7 en investigación y 1 en investigación informado en otra jurisdicción); 3 de Bombal (2 contactos con casos confirmados y 1 en investigación); 3 de Venado Tuerto (2 antecedente de viaje a zona con circulación y 1 en investigación); 3 de Funes (contactos con casos confirmados); 2 de Zavalla (1 contacto con caso confirmado y 1 en investigación); 1 de Arteaga (contacto con caso confirmado) y finalmente 1 de Fray Luis Beltrán (en investigación, informado en otra jurisdicción).

En el caso de Funes, los tres contagios son un matrimonio y su beba de un año que dieron positivo en los hisopados realizados en las últimas horas. “Es un matrimonio joven, que contrató a una señora de Rosario para que cuide a su hija de un año y contagió a los tres”, precisó el intendente Santacrocce según publicó el diario La Capital. La niñera, que estaba asintomática, estuvo en contacto con el matrimonio lunes, martes y miércoles y el jueves cuando le hicieron el test le dio positivo. Como consecuencia de esto, el municipio de Funes decidió prohibir el ingreso a toda persona que no pueda justificar que vive allí.

Respecto a Zavalla confirmó dos casos nuevos y elevó la cifra a 45 contagios desde el inicio de la pandemia. Uno de los cuales es una mujer que trabaja en un sanatorio privado de Rosario y que dio positivo. Tanto esta, como sus vínculos estrechos, se encontraban en aislamiento preventivo.

En cuanto a Rosario, con estos 11 casos nuevos, la ciudad acumula 182 contagios en lo que va del mes de julio, esto es el 59% del total que registra desde el inicio de la pandemia, que asciende a 309.

Según el Ministerio de Salud, de los 818 casos confirmados y notificados en la Provincia de Santa Fe un total de 128 (16%) casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 (1%) casos tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 536 (65%) casos tuvieron contacto con casos confirmados, 45 (5%) casos tuvieron viaje a zonas con circulación, 4 (1%) casos son por transmisión comunitaria y 97 (12%) casos se encuentran en investigación.

La cartera sanitaria también recordó que hasta la fecha se registran un total de 11 fallecidos en la provincia y que actualmente dos pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos, aunque solo uno de ellos con asistencia respiratoria mecánica. También hay 30 personas que permanecen internadas en sala general mientras que los recuperados suman un total de 504.



DECRETOS

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del decreto N° 648 del gobernador Omar Perotti, suspendió con carácter preventivo y por 14 días la autorización para realizar reuniones familiares y afectivas en todas las ciudades y localidades del Departamento Rosario, tal como se publicó ayer.

Esta disposición comenzará a regir desde las 0 horas del día 25 de julio del presente año y responde a que los nexos epidemiológicos observados en los casos positivos de Covid- 19 confirmados en los últimos días en dicho departamento, resulta claro que las reuniones con familiares y personas vinculadas afectivamente se han convertido en uno de los principales factores de contagio. Por lo tanto, resulta prudente disponer su suspensión en ese ámbito, con carácter preventivo y con la finalidad de proteger la salud de la población y contribuir a disminuir la propagación del virus.

Durante el término de vigencia, las personas residentes en ciudades y localidades del Departamento Rosario no podrán desplazarse fuera del mismo para participar de reuniones, ni siquiera dentro del radio de 30 kilómetros de distancia desde su lugar de residencia habitual o hacia localidades comprendidas en el Aglomerado Urbano Gran Rosario.

El Ministerio de Salud continuará con el monitoreo de la evolución epidemiológica y sanitaria en las ciudades y localidades comprendidas en el presente decreto a los fines de recomendar las acciones a seguir conforme la situación lo aconseje.



HISOPADOS

El Gobierno provincial también difundió ayer el decreto Nº 647/20, que lleva la firma del gobernador Perotti, mediante el cual establece que, a partir de las cero horas del 27 de julio "las personas que ingresen al territorio de la provincia, sin residir en el mismo, provenientes de zonas donde se mantiene la medida de 'aislamiento social, preventivo y obligatorio'", por contar con circulación local del coronavirus definido por el Ministerio de Salud de la Nación, deberán circular con "un hisopado o testeo de resultado negativo", de antigüedad no superior a 72 horas, que "deberán acreditar a simple requerimiento de las autoridades competentes, junto con la demás documentación habilitante para circular". Esto "no exime del cumplimiento de las medidas dispuestas por el Decreto N° 0543/20; en particular observar el aislamiento social, preventivo y obligatorio".