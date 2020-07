¿Vuelve la cuarentena estricta? Nacionales 24 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MINISTROS. Daniel Gollan (Provincia) y Ginés González García (Nación).

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Ante el incremento en los números de contagios y fallecidos por coronavirus en el país, el Gobierno nacional está "preocupado", mientras que en el Ejecutivo porteño consideran que "no hay razones para dar marcha atrás" y el Gobierno bonaerense afirma que "casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento".

Ante la consulta de NA a fuentes de Nación, Provincia y Ciudad, todas coincidieron en que "la posibilidad está" de volver a una cuarentena estricta, dependiendo de "si continúan aumentando los casos y la ocupación de camas de terapia".

En ese marco, desde el gobierno bonaerense afirmaron a Noticias Argentinas que para tomar una decisión sobre la vuelta a una cuarentena estricta "hay que esperar hasta el 2 de agosto".

Desde el Gobierno porteño indicaron a NA que "la evaluación se hace día a día respecto a la cantidad de casos y la posibilidad de volver atrás siempre se dijo que está".

Por su parte, el ministro de Salud nacional, Ginés González García, afirmó que "son momentos muy complicados" y pidió una mayor "responsabilidad individual".

"Estoy preocupado. Yo venía viendo algunos síntomas que no me gustaban, algunos números. Pero creí que iban a empezar a bajar como consecuencia de la cuarentena anterior. Lo que sucede es que evidentemente no tuvo el efecto que habían tenido las cuarentenas anteriores", resaltó González García.

En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, advirtió que "casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento si siguen aumentando los casos".

"En el AMBA tenemos una ocupación del 60 ó 61 por ciento, pero varía todos los días. No vamos a esperar a tener un 90 por ciento de camas ocupadas. Con una cifra bastante menor vamos a decir que hay que cortar la circulación", dijo el funcionario.