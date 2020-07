Una pregunta que sorprendió a Otta Deportes 24 de julio de 2020 Redacción Por El DT de la Crema habló con una emisora de Buenos Aires y le preguntaron sobre Gerenciamiento

FOTO ARCHIVO TRANQUILO./ Walter Otta está enfocándose en el armado del nuevo Atlético.

El técnico de Atlético de Rafaela, Walter Otta, dialogó esta semana con el programa Mundo Ascenso en AM 910 de Buenos Aires.

En la nota el entrenador expuso los conceptos que también ha mencionado a los medios de nuestra ciudad sobre cómo se viene dando este proceso tan particular por el contexto de la pandemia que tiene frenados los torneos.

"Los jugadores que terminaron contrato no pudimos renovar a ninguno lamentablemente. Hay unos puestos que en inferiores hoy no podemos cubrir, así que alguna incorporación vamos a tener que hacer, obviamente con un presupuesto bajo y acotado, pero bueno. Es el momento que el club necesita de los chicos de la casa y tenemos que trabajar para potenciarlo y tratar de hacer un buen papel", fue una de sus frases.

Sin embargo, uno de los periodistas porteños lo consultó sobre un tema siempre complicado y que no deja de llamar la atención. Fue sobre un rumor de un posible gerenciamiento de Atlético, a lo que Otta dijo: "La verdad que no se, a mí no me lo dijeron eso. La verdad que no supe nada y acá no salió nada, la verdad me dejás sorprendido. Nosotros tenemos un año y medio de contrato por delante, lo vamos a firmar seguramente en estos días y no tenemos ninguna novedad de otro aspecto".

Queda claro que por el momento no deja de ser una situación que hay que tomarla como una pregunta como para sacarse una duda, ante un rumor seguramente infundado que no surgió en Rafaela.