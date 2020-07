Autos para todos: los agresivos planes de venta de autos 0 Km Automotores 24 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Por Guillermina Fossati (*). - Los descuentos, financiamientos y bonificaciones en diferentes productos y servicios se volvieron un clásico en las automotrices, obligadas a motivar a los consumidores con propuestas muy atractivas para que decidan la compra de un 0km.

"En un contexto donde reina la incertidumbre no queda otra", dijo resignado el directivo de una automotor. "Únicamente con acciones especiales muy interesantes se puede vender", aseguró.

Estas acciones, en su totalidad, son promovidas por las propias marcas, ya que el Gobierno analiza un plan oficial para financiar la venta de 0 km pero todavía no fue lanzado.

El otro factor que "a veces" juega a favor para vender "algo más en el mes", admiten en los concesionarios, se da con aquellos compradores que tienen los dólares y analizan las ventajas de hacer una operación obteniendo los beneficios por el tipo de cambio blue, y entonces se arriesga en este momento a cambiar el auto.

De lo contrario, en medio de la pandemia, con restricciones para salir a la calle y con mucha desconfianza sobre el futuro económico del país, la venta de autos atraviesa un momento difícil, más allá de algunas semanas de recuperación que trajeron optimismo, como sucedió en junio.

Con este panorama, cada mes, las automotrices renuevan las propuestas y se lanzan novedosas acciones para atraer clientes. Por otro lado, y meritorio por cierto, es que las compañías siguen muy activas con los lanzamientos de nuevos modelos y todavía hay una interesante agenda para el resto del año.

En cuanto a las últimas novedades que incorporó el mercado para llegar a un 0km, una de las más atractivas resultó ser la de varias marcas en relación a los planes de ahorro, que subieron el plazo de 84 a 120 meses, dando la opción de pagar un auto en 10 años.

Ahora, tanto para julio como ya extendidas para agosto, se agregaron más financiamientos directos de fábricas, y descuentos que llegan hasta $300.000 según el modelo.

Repasamos, marca por marca, cada una de las acciones y qué modelos convienen según la automotriz.



LAS OFERTAS

DE CITROËN

Citroën es una de las marcas más activas en cuanto a descuentos y propuestas para financiar los autos. Ahora ofrece diferentes acciones que van desde financiamiento a tasa 0% hasta descuentos por pago al contado.

Algunas propuestas son para los modelos C3, C3 Aircross y C4 Cactus, que financia hasta $400.000 con tasa 0% a 18 meses. Otra opción es a 36 meses, con un monto de $550.000 a $650.000, con tasas a partir del 0% y plazos de hasta 36 meses.

Por otro lado, está vigente para toda la gama de modelos el financiamiento de hasta $600.000 con tasas a partir del 0% y plazos de hasta 48 meses, o de hasta $850.000, a 36 meses, con tasas del 19 por ciento.

Para los utilitarios la propuesta es diferente: toda la gama se ofrece con un financiamiento del 29,9% y plazos de hasta 36 meses.

En descuentos también hay rebajas para quienes tienen la plata en la mano, Por ejemplo el C3 tiene un precio de lista de $1.213.900, pero con una bonificación de $135.610, el precio final es de 1.078.290 pesos.

En el caso del C4 Cactus, el modelo más vendido de la marca, arranca en $1.413.600, con un descuento de $105.000, queda a un valor de 1.308.600 pesos



LAS OFERTAS

DE PEUGEOT

En el caso de Peugeot ofrece, de la misma forma que Citroën, financiamientos especiales y descuentos por pago al contado.

Por un lado, apunta a los préstamos con 0 interés. En este caso, el plan de la marca contempla una financiación de hasta $650.000 con tasa 0% a 12 meses para los modelos 408, 2008, 308, y 208.

Luego, para cada uno de sus vehículos en particular, suma opciones a medida. Por ejemplo para el 208, el auto de entrada de gama y más vendido de la marca, ofrece una financiación de hasta $700.000, más de la mitad del valor del vehículo.

Por otro lado ofrece bonificaciones especiales según la versión: una muy atractiva es para el 208 Feline, de $180.000; mientras que para el SUV 2008 cuenta con un descuento de $63.000. Para el 308 de fabricación nacional, la bonificación es de 80.000 pesos.



LAS OFERTAS DE

VOLKSWAGEN

La marca alemana lanzó en julio una acción especial para todos aquellos que tienen un permiso de circulación como personal esencial, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual se extenderá hasta agosto.

El plan consiste en un descuento del 10% en contratos de mantenimiento, con financiación en 12 cuotas sin interés.

"Desde Volkswagen queremos apoyar a quienes están en el frente de esta pandemia durante este tiempo y retribuir mediante distintas acciones todo el esfuerzo que están haciendo", expresó Guillermo Fadda, VP de Ventas y Marketing de Volkswagen Argentina.

Además, la marca ofrece descuentos para operaciones al contado y financiamientos especiales.

Algunos casos, por ejemplo tomando uno de los 10 autos más vendidos de junio, es el Volkswagen Polo. Este modelo sale de lista $1.269.950, pero con un descuento de $128.874, queda finalmente en 1.141.076 pesos.

En el caso del T-Cross, el modelo más vendido de la marca en la actualidad, tiene un precio de $1.574.400, que queda en $1.362.026 después de una rebaja que supera los 200.000 pesos.

A esto se le suman financiamientos especiales para todos los modelos con un monto que arranca en los $250.000 hasta 1 millón de pesos en 12 meses para la pick up Amarok.



LA PROPUESTA DE FORD

La marca del óvalo tiene descuentos por compra al contado en todos sus modelos, los cuales van desde los $60.000 en adelante. Por ejemplo, arrancando por su modelo de entrada de gama, un Ford Ka, la bonificación llega a $85.000.

De esta manera, por un KA S, que tiene un precio sugerido de $979.000, con una bonificación de $85.000, quedará en un precio final de 894.000 pesos.

En el caso de una Ecosport, el descuento llega hasta los $245.000 por pago al contado, quedando en un precio inicial de 1.219.000 pesos.

También para el caso de las pick ups cuenta con descuentos especiales hasta $190.000.



EL FINANCIAMIENTO

DE FIAT

En este caso, la marca apunta especialmente al financiamiento, con la ventaja de empezar a pagar en 90 días. Así es la promoción para la Fiat Cronos, con un financiamiento que llega hasta los $800.000 y una tasa de interés del 29,9 por ciento.

Para otros modelos ofrece otros montos de financiamientos y plazos, como el caso de la Fiat Toro.



RENAULT Y EL

PLAN 120 CUOTAS

Renault fue la primera marca en ofrecer el financiamiento de un auto en 10 años, a través del plan de ahorro. Es el sistema tradicional pero que esta vez, pasó de las 84 cuotas como máximo a un total de 120 cuotas para pagar el vehículo.

De esta manera, se estaría cumpliendo con el pago total en 10 años.

En cuanto a bonificaciones, la marca enfocó para el mes de julio y agosto todas sus acciones en la postventa. De esta manera, ofrece descuentos de hasta 30% para poner el auto al día, acompañado de financiamiento en 3 o 6 cuotas sin interés.



CHEVROLET, CON

DIFERENTES BENEFICIOS

La marca enfocó sus acciones en un financiamiento a tasa 0%. De esta manera, en julio se puede comprar un Cruze, Onix o S10 en 24 cuotas sin interés.

La marca, además, en el caso del Cruze Sedán full o en la camioneta S10, financia hasta 1 millón de pesos.

En el Onix, el auto más tecnológico, desde la automotriz destacan la cuota baja, de 12.000 pesos, como una de las más accesibles del mercado.

La marca, por otro lado, es una de las que ofrece plan de ahorro a 120 meses.



NISSAN, CON GRANDES

DESCUENTOS

Nissan es otra de las marcas que ofrece bonificaciones más financiamiento. Por ejemplo en el caso de la camioneta Frontier, tiene un descuento de $200.000 y, además, ofrece una financiación en 12 meses sin interés.

En otros modelos, como el caso del Versa, ofrece descuentos de 70.000 pesos.



LO QUE VIENE

Además de ofrecer diferentes descuentos y financiamiento, en el mercado se espera que el Gobierno sume pronto un plan de apoyo al sector, el cual ya fue presentado por representantes de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina - ACARA - y por miembros de la Asociación de Fabricantes de Automotores -ADEFA-.

En el mismo se pido una ayuda oficial para financiar en 36 meses con un interés inicial que sería de 24 por ciento, aunque todavía no está definido. (*) Periodista especializada de iProfesional.com .