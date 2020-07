Debate sobre el intento de trasladar a 10 jueces

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La Comisión de Selección y Escuela Judicial, presidida por la diputada Graciela Camaño, debatió ayer los traslados de jueces federales realizados durante el gobierno de Mauricio Macri, en una discusión dividida entre las posturas del oficialismo y la oposición.

Se trató del comienzo de un debate que, como comentó Camaño al principio de su exposición, ya había sido mencionado antes de la pandemia, durante las sesiones presenciales del Consejo.

"Creo que la resolución de este problema tiene que ser lo menos ajustado al conocimiento del juez y lo más ajustado a la Constitución Nacional", planteó la legisladora al dar comienzo al debate.

Las dos ideas contrapuestas fueron expresadas por el oficialista Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de Eduardo "Wado" de Pedro y representante del Ejecutivo, y el opositor Pablo Tonelli, del PRO.

Ustarroz sostuvo que "el único procedimiento constitucional y el mecanismo natural para seleccionar magistrados es la evaluación en el Consejo de la Magistratura y la posterior votación del Senado".

De todos modos, consideró que existen casos en los que los traslados son posibles y positivos, siempre que el juez concurse para el cargo, pero advirtió que si eso no sucede "son traslados asimétricos".

Tonelli, por su parte, remarcó: "En primer lugar, está claro que no tenemos competencia para analizar los decretos del Poder Ejecutivo Nacional".

"El único modo de dar marcha atrás de esos decretos es con un juicio y la declaración de nulidad de esos decretos. No tenemos competencia alguna para analizar los traslados ya dispuestos, efectuados y concretados", expresó.

"Esos traslados son de un cargo de juez federal a otro cargo de juez federal. Está claro que para hacer eso no se necesita acuerdo del Senado. Así lo dispuso la acordada siete de la Corte en la medida de que los órganos de entrada y salida sean similares", concluyó.